Von Anja Hammer

Eppelheim. Eine Lücke bringt Ingeborg Fehrentz regelmäßig an den Rand der Verzweiflung. Diese klafft an der Eppelheimer Endhaltestelle der 22er Straßenbahn. Fitte Menschen bemerken sie vermutlich gar nicht einmal. Doch für die 80-jährige Eppelheimerin und ihren Mann Dieter wird der Spalt zwischen Bahnsteig und Bahn zum großen Hindernis. Dieter Fehrentz sitzt nämlich im Rollstuhl.

Der 84-Jährige stammt aus der Heidelberger Altstadt. Zwar lebt der frühere medizinische Physiker schon seit fast 60 Jahren in Eppelheim, doch seine Verbindung zu Heidelberg ist eng. "Er ist da groß geworden, er war in Heidelberg aktiv, nach seinem Onkel ist sogar eine Straße benannt", erklärt Ingeborg Fehrentz. Deshalb fahren die beiden oft mit der Linie 22 an den Bismarckplatz. "Und jedes Mal habe ich 1000 Ängste", so die 80-Jährige.

Das Problem des Senioren-Paars ist eines für alle Mobilitätseingeschränkten in Eppelheim: Es gibt keine einzige barrierefreie Haltestelle. Warum, das erklärt der Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), Florian Benz, auf RNZ-Nachfrage so: An der Jakobsgasse etwa ist ein Umbau ganz ausgeschlossen - wegen der beengten Verhältnisse dort. Für die Haltestelle am Rathaus gab es Umbaupläne - aber die liegen wegen der Diskussionen um das Heckmann-Areal auf Eis. Für die Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" gibt es ebenfalls Umbaupläne - aber die hängen derzeit in der Warteschleife. Sie durchlaufen seit über eineinhalb Jahren das aufwendige Planfeststellungsverfahren. "Mit dem Planfeststellungsbescheid rechnen wir erst Ende des Jahres", so Benz.

Für Rollstuhlfahrer muss der Bahnführer händisch eine Rampe ausklappen. Foto: Geschwill

Dennoch macht sich Ingeborg Fehrentz immer mit ihrem Mann auf den Weg zur Endhaltestelle - auch wenn der Stop Jakobsgasse näher am Pflegeheim wäre, in dem ihr Mann wohnt. Denn die Endhaltestelle bietet zumindest ein bisschen Barrierefreiheit. An einem der zwei Bahnsteige dort ist ein Bereich erhöht - was das Einsteigen erleichtern soll. Aber: "Da ist so eine breite Lücke zwischen Bahnsteig und Bahn", klagt Fehrentz. "Mit dem schweren Rollstuhl schaffe ich das nicht."

Somit braucht sie Glück oder Geduld. Zum einen muss die Bahn auf das Gleis fahren, wo der erhöhte Einstieg möglich ist. Ansonsten ist Warten auf die nächste Bahn angesagt. Zum anderen sind die beiden Senioren darauf angewiesen, dass der Bahnführer sie sieht. Denn er muss aussteigen und ihnen händisch eine Rampe ausklappen. Ansonsten ist die Lücke unüberwindbar. Ingeborg Fehrentz berichtet, ein Bahnführer habe ihr einmal erklärt, er könne ihr beim Schieben nicht helfen, da er für solche Situationen nicht versichert sei.

Die alte Dame ärgert sich: "Alle reden von behindertengerecht, aber ich kann nicht einfach mit meinem Mann nach Heidelberg fahren." Denn mit einer geglückten Hinfahrt ist ihr Problem noch nicht gelöst. Auf der Rückfahrt wisse sie nicht, auf welches Gleis die Bahn in Eppelheim fahre und ob sie am erhöhten Bahnsteig hinaus könne.

Zwar kann die Rampe an jedem Bahnsteig ausgeklappt werden, auch an tieferliegenden. Nur: Wenn Rollstuhlfahrer über die Rampe rollen und zu schnell unterwegs sind, dann könnten sie an der Endhaltestelle ins benachbarte Gleisbett fallen. Der Eppelheimerin Seniorin würde die Kraft fehlen, um genau das zu verhindern.

Hier hilft der Vor-Ort-Termin mit der RNZ. Auf Nachfrage erklärt der Bahnführer, dass er und seine Kollegen schon bei der Abfahrt am Bismarckplatz wissen würden, auf welchem Gleis sie in Eppelheim einfahren. Man müsse einfach nachfragen. Und notfalls eben erst die nächste Bahn nehmen. Denn Rollstuhlfahrer sollten eigentlich immer am erhöhten Bahnsteig aussteigen, da dort keine Unfallgefahr besteht.

Und so brauchen Eppelheimer im Rollstuhl oder mit Rollator weiterhin Geduld - am Bahnsteig und bis zum Umbau der Endhaltestelle im Jahr 2020.