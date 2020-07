In voller Schutzmontur: Der Eppelheimer Safeer Ahmad Najam arbeitete zur Hochphase der Pandemie auf der Corona-Isolierstation der GRN-Klinik in Sinsheim. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim/Sinsheim. Safeer Ahmed Najam aus Eppelheim arbeitete in der Hochphase der Pandemie zwischen März und Mai als Assistenzarzt auf der Corona-Isolierstation der GRN-Klinik in Sinsheim.

Hintergrund Safeer Ahmed Najam ist 30 Jahre alt und wohnt in Eppelheim, wo er die Friedrich-Ebert-Grundschule, die Humboldt-Realschule und später das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium besuchte. Seine Eltern kamen vor etwa 40 Jahren aus Pakistan nach Deutschland. Heute arbeitet Najam als Assistenzarzt für Innere Medizin an der [+] Lesen Sie mehr Safeer Ahmed Najam ist 30 Jahre alt und wohnt in Eppelheim, wo er die Friedrich-Ebert-Grundschule, die Humboldt-Realschule und später das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium besuchte. Seine Eltern kamen vor etwa 40 Jahren aus Pakistan nach Deutschland. Heute arbeitet Najam als Assistenzarzt für Innere Medizin an der GRN-Klinik in Sinsheim. Der verheiratete Familienvater hat zwei Töchter im Alter von zwei Jahren und sechs Monaten. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes sowie in Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. (luw)

Herr Najam, was waren Ihre Aufgaben auf der Corona-Isolierstation?

Es wurde eine Mannschaft aus Ärzten und Pflegekräften der verschiedenen Fachrichtungen zusammengestellt, die auf der neu errichteten Corona-Isolationsstation "die Stellung halten" sollten. Jeder von uns hat Patienten zugeteilt bekommen, die wir sehr engmaschig überwacht haben. Wichtig war es, sofort zu erkennen, wann sich der Zustand eines Patienten verschlechterte, um dann umgehend reagieren zu können, zum Beispiel indem man den Patienten frühzeitig auf die Intensivstation verlegte. Dafür war die enge Zusammenarbeit mit der Pflege sehr wichtig.

Mit wie vielen Corona-Patienten hatten Sie täglich Kontakt, inklusive Verdachtsfälle?

Ich hatte etwa zu vier bis fünf Patienten täglich Kontakt, wenn ich im Frühdienst eingeteilt war. Die Station war 24 Stunden ärztlich und pflegerisch besetzt.

Haben Sie einen oder mehrere Patienten über deren positiven Covid-19-Test informieren müssen? Wie waren die Reaktionen?

Als ich noch vor Inbetriebnahme der neuen Station in der Notfallambulanz eingeteilt war, musste ich mehreren Menschen die Botschaft überbringen, dass sie Covid-19 haben könnten. Sie reagierten je nach Vorerkrankungen sehr unterschiedlich. Ein älterer Herr, für den ich später auf der Covid-19-Station auch zuständig war, schaute nur noch mit leeren Blicken und schwieg einfach nur. Dieser Herr wuchs mir mit der Zeit ans Herz. Später verloren wir ihn auf der Intensivstation, er starb an dem Virus.

Wie viele Todesfälle durch Covid-19 gab es insgesamt auf der Station?

Bis heute sind bei uns insgesamt vier Menschen an dem Virus gestorben.

Abgesehen von dem Tod des älteren Herrn – was waren die schwersten Krankheitsverläufe, die Sie erlebt haben?

Die schwersten Krankheitsverläufe waren wirklich dramatisch, sie folgten einem Muster. Man besuchte den Patienten, er fühlte sich stabil, wie im "Vorzustand". Dank des guten Überwachungssystems durch unsere Pflege fiel dann plötzlich auf, dass der Sauerstoffgehalt im Blut stark abgenommen hatte. Auf Nachfrage sagten die Patienten auch weiterhin, sie würden sich unverändert stabil fühlen. Unsere Befunde zeigten aber was anderes. Sie wurden dann unmittelbar auf die Intensivstation verlegt, wo die Patienten weiter therapiert und manchmal auch maschinell beatmet wurden – leider gab es auch Todesfälle. Auf der Intensivstation wurden immer Betten für Covid-19-Patienten freigehalten.

Gab es persönliche Schicksale, die Sie im Zusammenhang mit dem Virus auf der Station erlebt haben?

Ich erlebte, wie sich positiv getestete Menschen mittleren Alters, selbst mit sehr guter Prognose, äußerst ängstlich und unsicher fühlten. Ich erlebte, wie Infektionsketten rückwärts aufgerollt wurden und manchmal sogar ein "Schuldiger" gesucht wurde, dessen Kontakt vielleicht dem einen oder anderen Angehörigen das Leben gekostet hat. Das ist tatsächlich so geschehen. Man kann nur erahnen, wie sich solch ein Hinterbliebener gefühlt haben muss.

Was sind die Gemeinsamkeiten von Covid-19 und einer klassischen Grippe?

Beides sind viral bedingte Erkrankungen, die auch ähnliche Symptome zeigen und potenziell sogar tödlich enden können.

Dennoch sind beide Krankheiten nicht miteinander vergleichbar?

Nein, wir hören ja oft Vorwürfe, dass Covid-19 keineswegs gefährlicher sei als die Grippe. Nun, wie gesagt kann die Diskrepanz zwischen subjektivem und tatsächlichem Zustand sehr groß sein. In solch einem Zustand kann man den Zeitpunkt, in dem akuter Handlungsbedarf besteht, sehr leicht verpassen. Das kennen wir so von der Grippe nicht. Auch stimmt der Vorwurf nicht, die an Covid-19 Verstorbenen wären auch ohne Infektion in sehr naher Zukunft gestorben. Zudem ist die Genesung auch bei den nicht im Krankenhaus stationär behandelten Patienten oft sehr zäh und mühselig gewesen – nicht wie bei der Grippe. Dass wir die Pandemie besser als viele andere Länder überstanden haben, liegt am stabilen deutschen Gesundheitssystem und an den korrekt vorgenommenen Maßnahmen. Da ist es dann nicht richtig zu sagen, dass das neuartige Coronavirus harmlos sei.

Wie sah Ihre Schutzkleidung aus und worauf musste man im Arbeitsalltag achten?

Die Schutzkleidung bestand aus Schutzkittel, Kopfhaube, Schutzbrille oder Gesichtsvisier, Handschuhen und natürlich geeigneten Masken wie etwa FFP-2 oder -3. Beim Abnehmen der Schutzkleidung musste man darauf achten, dass man nicht in Kontakt mit dem Außenteil der Schutzkleidung kam, wo ja direkter Kontakt zum Patienten stattgefunden hat.

Hatten Sie Angst, im Falle einer eigenen Infektion auch Ihre Familie anzustecken?

Angst ist vielleicht übertrieben. Ich hatte – und habe immer noch – großen Respekt vor dem Virus. Daher ging ich zu Dienstschluss täglich noch im Krankenhaus duschen. Nach der Arbeit machte ich einen großen Bogen um meine Eltern, denen ich gegenüber wohne: Sie haben einige chronische Erkrankungen und zählen damit zur Risikogruppe. Meine kleine Tochter Raidah war zu der "heißen Pandemie-Phase" erst drei Monate alt und hatte folglich kein ausgereiftes Immunsystem. Mein Schlafplatz war in dieser schweren Zeit das Wohnzimmer, weil ich den Kontakt zu meiner Ehefrau und den beiden Töchtern möglichst gering halten wollte.

Gab es auch schöne Momente in Ihrer Zeit auf der Station?

Gottseidank haben wir selbst im Krankenhaus einige schöne Seiten dieser Pandemie erlebt. Wie eingangs erwähnt wurde ja eine neue Mannschaft ins Leben gerufen. Es war eine sehr harmonische Zusammenarbeit. Auch wenn man sonst mal hier oder da Meinungsverschiedenheiten hatte, so waren diese nicht mehr so präsent. Alle zogen wirklich am selben Strang. Mehrmals schenkten nette Menschen dem gesamten Krankenhauspersonal Blumen. Oft wurde mir auch von Familie und Freunden besondere Wertschätzung entgegengebracht. Das machte einen stark und man empfindet heute besondere Dankbarkeit, dass man die Gelegenheit hatte, etwas Gutes zu tun.