Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Rekordzahl der Neuinfektionen in Deutschland, die Zahl der aktiven Fälle auf absolutem Hoch, Baden-Württemberg vor dem Ausrufen der Alarmstufe: Die Corona-Nachrichten sind derzeit schlecht, sehr schlecht. Der Blick auf die Lage rund um Heidelberg zeigt: Ja, die Lage ist ernst, aber die regionalen Rekordwerte der dritten Welle vom vergangenen Winter sind nicht erreicht – zumindest noch nicht.

Genau genommen steuert die Region nicht auf eine vierte, sondern auf eine fünfte Welle zu. Denn nach einem kurzen Hoch im September sanken die Fallzahlen bis Anfang Oktober wieder rasch. Seither kennen sie allerdings wieder nur eine Richtung: nach oben. Und seither registrierten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, bis zum gestrigen Montag 554 der rund 134.000 Einwohner in den 17 Orten rund um Heidelberg.

Alleine über das vergangene Wochenende wurden 77 Neuinfektionen bekannt. Insgesamt haben sich nun 6296 Einwohner infiziert, was einem Anteil von 4,7 Prozent entspricht. Grob gesagt hat sich also seit Beginn der Pandemie etwa eine von 20 Personen mit dem Virus angesteckt. 242 Einwohner galten am Montag als aktive Fälle. Anfang Oktober waren es nur 64 und im Sommer sogar zeitweise nur 10.

Der Blick auf die Lage in den einzelnen Orten zeigt große Unterschiede: Die meisten aktiven Fälle hat derzeit die Große Kreisstadt Leimen mit 61, gefolgt von Neckargemünd mit 34, Nußloch mit 24, Eppelheim und Sandhausen mit jeweils 20 sowie Dossenheim und Wiesenbach mit jeweils 15. Alle anderen Orte bewegen sich im einstelligen Bereich. Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, ergibt sich aber ein anderes Bild. Auffällig viele Infektionen – nämlich fünf pro 1000 Einwohner – gibt es demnach in Wiesenbach. Hier grassiert das Virus unter anderem in einer Familie. Jeweils über zwei von 1000 sind es in Leimen, Lobbach, Neckarsteinach, Schönau und Spechbach.

Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf die lokalen Inzidenzwerte, also die Neuinfektionen in sieben Tagen hochgerechnet auf 1000 Einwohner. Hier sticht ebenfalls Wiesenbach mit einem Wert von 481 klar heraus. Weit abgeschlagen, aber mit ebenfalls verhältnismäßig hohen Werten, liegen Wilhelmsfeld mit einer lokalen Inzidenz von 285, Spechbach mit 235, Neckargemünd mit 233, Leimen mit 215 und Lobbach mit 212. In allen anderen Orten liegt sie unter 200. Besonders niedrig ist sie in Mauer mit 49,9. Die Inzidenz für die 17 Orte rund um Heidelberg liegt im Schnitt bei 162.