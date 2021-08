Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Region Heidelberg. (bmi) Über zwei Monate Corona-freier Zeit sind nun vorbei für den Luftkurort: Das erste Mal seit Mai hat Wilhelmsfeld wieder eine Neuinfektion zu vermelden. Gegenüber Freitag meldeten die Behörden zudem in Sandhausen drei sowie in Leimen und Dossenheim jeweils zwei neue Corona-Fälle. Dank einiger Genesungen stieg die Zahl der aktiven Fälle im Heidelberger Umland dennoch nur von 26 auf 27. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 263 ( 0) 2 ( 0)

> Dossenheim 306 (+2) 3 (+1)

> Eppelheim 600 ( 0) 2 (-2)

> Gaiberg 46 ( 0) 0 ( 0)

> Heiligkreuzst. 75 ( 0) 0 ( 0)

> Leimen 1401 (+2) 8 (-1)

> Lobbach 122 ( 0) 0 ( 0)

> Mauer 126 ( 0) 0 ( 0)

> Meckesheim 186 ( 0) 0 ( 0)

> Neckargemünd 459 ( 0) 2 ( 0)

> Neckarsteinach 116 ( 0) 0 ( 0)

> Nußloch 423 ( 0) 0 ( 0)

> Sandhausen 578 (+3) 9 (+3)

> Schönau 176 ( 0) 0 (-1)

> Spechbach 58 ( 0) 0 ( 0)

> Wiesenbach 74 ( 0) 0 ( 0)

> Wilhelmsfeld 95 (+1) 1 (+1)

> Insgesamt 5096 (+8) 27 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 186 (+13), in Heidelberg 55 (+4) und im Kreis Bergstraße 149 (+7) Menschen als infiziert.

Update: Montag, 9. August 2021, 19.51 Uhr

Zahlen schwanken weiter

Region Heidelberg. (lesa) Erst 25, dann 26, dann 25 und 24 und nun wieder 26 Infizierte: Die Entwicklung der Corona-Zahlen in den 17 Orten rund um Heidelberg lässt sich wohl am besten mit dem Wort "schwankend" bezeichnen. Gegenüber Donnerstag meldeten die Behörden zwei neue Fälle in Leimen und eine Neuinfektion in Sandhausen. Ein bis dato als infiziert geltender Leimener wurde für genesen erklärt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 263 (0) 2 (0)

> Dossenheim 304 (0) 2 (0)

> Eppelheim 600 (0) 4 (0)

> Gaiberg 46 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) 0 (0)

> Leimen 1399 (+2) 9 (+1)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 186 (0) 0 (0)

> Neckargemünd 459 (0) 2 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) 0 (0)

> Nußloch 423 (0) 0 (0)

> Sandhausen 575 (+1) 6 (+1)

> Schönau 176 (0) 1 (0)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) 0 (0)

> Insgesamt 5096 (+3) 26 (+2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 173 (+17), in Heidelberg 51 (+5) und im Kreis Bergstraße 142 (+8) Menschen als infiziert.

Update: Freitag, 6. August 2021, 19.40 Uhr

Kein neuer Fall in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Ein Leimener ist von seiner Corona-Infektion genesen. Diese gute Nachricht hielt die tägliche Mitteilung der Corona-Entwicklungen von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag bereit. Weil sich zudem seit Mittwoch kein Einwohner der 17 Orte rund um Heidelberg neu infizierte, sank die Zahl der aktiven Fälle um eins auf 24. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 263 (0) 2 (0)

> Dossenheim 304 (0) 2 (0)

> Eppelheim 600 (0) 4 (0)

> Gaiberg 46 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) 0 (0)

> Leimen 1397 (0) 8 (-1)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 186 (0) 0 (0)

> Neckargemünd 459 (0) 2 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) 0 (0)

> Nußloch 423 (0) 0 (0)

> Sandhausen 574 (0) 5 (0)

> Schönau 176 (0) 1 (0)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) 0 (0)

> Insgesamt 5093 (0) 24 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 156 (+11), im Heidelberger Stadtgebiet 46 (+1) und im hessischen Kreis Bergstraße 134(-2) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 19.39 Uhr

Fallzahl schwankt nur leicht

Region Heidelberg. (lesa) Während die Sorge vor der vierten Welle bundesweit um sich greift, verharren die Corona-Zahlen in der Region Heidelberg seit einigen Tagen auf beständigem Niveau. Auch von Dienstag auf Mittwoch wurden in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt von den zuständigen Landratsämtern nur kleine Veränderungen gemeldet: So hat es zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben – eine davon in Neckargemünd sowie eine weitere in Sandhausen. Weil zugleich drei Personen als nicht mehr infiziert gelten – wiederum zwei Einwohner der Stadt am Neckar und ein Bürger von Nußloch –, sank die Zahl der aktiven Fälle von 26 auf 25.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 263 (0) 2 (0)

> Dossenheim 304 (0) 2 (0)

> Eppelheim 600 (0) 4 (0)

> Gaiberg 46 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) 0 (0)

> Leimen 1397 (0) 9 (0)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 186 (0) 0 (0)

> Neckargemünd 459 (+1) 2 (-1)

> Neckarsteinach 116 (0) 0 (0)

> Nußloch 423 (0) 0 (-1)

> Sandhausen 574 (+1) 5 (+1)

> Schönau 176 (0) 1 (0)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) 0 (0)

> Insgesamt 5093 (+2) 25 (-1)

Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises galten am Dienstag 145 (+9) Landkreis-Einwohner als Corona-positiv, darüber hinaus 45 (-2) Bürger im Heidelberger Stadtgebiet. Der benachbarte hessische Landkreis Bergstraße, zu dem auch Neckarsteinach gehört, gab die Zahl seiner infizierten Einwohner mit 132 (+15) an.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 19.33 Uhr

Neue Fälle in zwei Orten

Region Heidelberg. (lesa) Zwei neue Corona-Fälle sind seit Montag rund um Heidelberg gemeldet worden. Ein Bammentaler und ein Neckargemünder steckten sich neu an. Genesungen gab es in Nußloch und Sandhausen; ein bereits als gesund gewerteter Schönauer wurde wieder zum aktiven Fall erklärt. Entsprechend stieg die Zahl der infizierten Bürger der 17 Umland-Orte auf 26. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 263 (+1) 2 (+1)

> Dossenheim 304 (0) 2 (0)

> Eppelheim 600 (0) 4 (0)

> Gaiberg 46 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) 0 (0)

> Leimen 1397 (0) 9 (0)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 186 (0) 0 (0)

> Neckargemünd 458 (+1) 3 (+1)

> Neckarsteinach 116 (0) 0 (0)

> Nußloch 423 (0) 1 (-1)

> Sandhausen 573 (0) 4 (-1)

> Schönau 176 (0) 1 (+1)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) 0 (0)

> Insgesamt 5091 (+2) 26 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Dienstag 136 (-1), in Heidelberg 47 ( 0) und im Kreis Bergstraße 117(-8) aktive Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 19.38 Uhr

Zehn neue Fälle seit Freitag

Region Heidelberg. (lesa) Zehn Neuinfektionen, sechs Genesene und damit ein Anstieg der aktiven Fälle von 21 auf 25: Das ist die Corona-Bilanz des Wochenendes für die 17 Orte der Region Heidelberg. Erstmals seit zwei Monaten gab es in Bammental wieder eine neue Infektion, Lobbach und Schönau sind dagegen nach der Genesung ihrer aktiven Fälle wieder bei null infizierten Einwohnern. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 262 (+1) 1 (+1)

> Dossenheim 304 (0) 2 (0)

> Eppelheim 600 (+2) 4 (+2)

> Gaiberg 46 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) 0 (0)

> Leimen 1397 (+4) 9 (+2)

> Lobbach 122 (0) 0 (-1)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 186 (0) 0 (0)

> Neckargemünd 457 (0) 2 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) 0 (0)

> Nußloch 423 (0) 2 (-1)

> Sandhausen 573 (+2) 5 (+2)

> Schönau 176 (+1) 0 (-1)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) 0 (0)

> Insgesamt 5089 (+10) 25 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 137 (+17), in Heidelberg 47 (+5) und im Kreis Bergstraße 125 (+8) Infizierte bekannt.

Update: Montag, 2. August 2021, 19.34 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<