So wie hier im Leimener Stadtteil St. Ilgen wurden im Stadtgebiet von Leimen und in Sandhausen Christbäume abgelegt. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Leimen/Sandhausen. Haben es manche Leimener und Sandhäuser einfach nicht gewusst? Oder haben sie die Bäume an die Straße gestellt in der Hoffnung, dass sie irgendjemand schon abholen wird? Klar ist: In beiden Kommunen sind über das Wochenende Dutzende Christbäume auf öffentlichen Flächen abgestellt worden. Dort stehen sie nun und warten auf eine Abholung, die so schnell nicht kommen wird. Denn sowohl in Leimen als auch in Sandhausen haben die Feuerwehren die traditionellen Christbaumsammlungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Und anders als in den meisten Orten der Region gab es hier auch keine Alternative wie zum Beispiel Sammelcontainer.

Deshalb hatten die Rathäuser und auch die Feuerwehren dazu aufgerufen, die Bäume kleinzuschneiden und in der Biotonne zu entsorgen oder kostenlos bei der AVR-Annahmestelle in Wiesloch abzugeben. Alternativ wurde auch auf die kostenpflichtige Grünschnittabholung verwiesen. Das waren Lösungen, die offenbar nicht bei allen so gut ankamen.

"Unfassbar" findet es Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich, dass Bürger einfach die Bäume an die Straße gestellt haben. Vor allem im Stadtteil St. Ilgen und im dortigen Wohngebiet Fasanerie wurden an mehreren Straßenecken Weihnachtsbäume aufgetürmt. Ullrich erinnert daran, dass die Sammlung durch die Feuerwehr verboten worden sei. "Wir haben alles getan, um auf Alternativen hinzuweisen", sagt er und fragt: "Was sollen wir noch machen?" Der Stadtsprecher geht davon aus, dass manche Anwohner sich noch selbst um die Entsorgung der an Grundstücksgrenzen abgelegten Bäume kümmern. "Wir appellieren an die Bürger, die Bäume nicht herauszustellen und darauf zu hoffen, dass sie irgendjemand abholt", so Ullrich. "Wer den Baum irrtümlich herausgestellt hat, sollte ihn bitte wieder abholen und entsorgen." Die Stadt werde nun die Entwicklung beobachten und nach Lösungen suchen. Die Stadt könne jedenfalls keine Entsorgungsaktion leisten wie die Feuerwehr. "Wir werden versuchen herauszubekommen, wem die abgelegten Bäume gehört haben", sagt Ullrich und gibt zu: "Das wird wohl schwierig."

Auch in Sandhausen berichtet Bernhard Haschke vom Bauhof der Gemeinde, dass einige Bäume an den Straßenrand gestellt worden seien – vorwiegend im Neubaugebiet. Dort seien diese in die Nähe des Kindergartens abgelegt worden. "Es ist aber keine Masse, sondern eine überschaubare Anzahl", betont er. Viele Bürger hätten die "Nadler" zerschnitten und in die Biotonne gepackt, die zu dieser Jahreszeit meist ohnehin nicht voll sei. Wenn die abgelegten Bäume nicht verschwinden, müsse die Gemeinde diese abholen. "Wir warten aber erst mal ab", so Haschke. Aber nicht bis Weihnachten.