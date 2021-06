Von Christoph Moll und Nicolas Lewe

Neckargemünd/Leimen-St. Ilgen. "Wir stehen in den Startlöchern und würden gerne loslegen", sagt Edith Mayer vom gleichnamigen Busunternehmen im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg. "Doch es gibt Hindernisse." Das größte: Reisebusse dürfen nur zur Hälfte besetzt werden – unabhängig davon, ob die Fahrgäste getestet, geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind. Nicht nur Mayer, sondern auch ihr Kollege Theo Hoffmann von "Hoffmann Reisen" aus dem Leimener Stadtteil St. Ilgen empfinden dies als ungerecht. Sie hoffen, dass die Regelung geändert wird, wofür es Signale gibt. Doch noch ist es nicht so weit.

> Beim Busunternehmen Mayer wird die erste Vier-Tages-Fahrt nach der Corona-Zwangspause mit einem halb vollen Bus Anfang Juli nach Hannover angeboten. Der Preis ist höher, da die Kosten auf weniger Fahrgäste umgelegt werden müssen. "Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in dem Busse nur zu 50 Prozent besetzt werden dürfen", kritisiert Edith Mayer. In anderen Bundesländern sei das Verbot von Busreisen zwar später aufgehoben worden als in Baden-Württemberg, dafür ohne strikte Regelungen. "Das ist widersprüchlich", meint Mayer. "In anderen Bundesländern werden geimpfte Personen auch gar nicht mitgezählt." Und die klassische Klientel der Busreisen sei schon mehrheitlich geimpft. "Das verstehen wir nicht", meint die Reiseexpertin. "Das ist paradox und widersinnig." Theoretisch könnten alle Fahrgäste im vorderen Teil zusammen sitzen. Es gebe keine Vorschrift, diese gleichmäßig im Bus zu verteilen, wie es dem Infektionsschutz dienen würde.

Edith Mayer ist startbereit. Foto: Alex

Mayer, die ein Reisebüro in der Neckargemünder Altstadt betreibt, erzählt von einer Lehrerin, die einen Schulausflug per Bus buchen wollte. Wegen der Begrenzung reichten die Plätze in einem Bus nicht. "Einen zweiten Bus kann man sich aber für einen Schulausflug nicht leisten", so Mayer. Dabei würden die Schüler nun auch wieder ohne Masken im Klassenzimmer zusammensitzen.

Die Branche ärgert sich außerdem darüber, so berichtet die Neckargemünderin, dass Flugzeuge und auch öffentliche Verkehrsmittel voll besetzt werden dürfen. Hier sei – anders als bei Busreisen – keine Nachverfolgung im Falle einer Infektion möglich.

Die Tourismusfachfrau meint, dass Busreisen nicht mehr im Fokus stehen würden, da auf den Straßen keine Busse unterwegs seien. "Die Pandemie hat der Branche stark geschadet", sagt sie. "Wir müssen Busse auf die Straße bringen." Einer der sieben Busse des Unternehmens mit 30 bis 55 Sitzen soll im August Richtung Österreich aufbrechen.

Theo Hoffmann bleibt optimistisch. F: privat

> Bei Hoffmann Reisen in Leimen werden ab Juli wieder Halbtagesfahrten für Senioren ausgeschrieben. Die erste Fahrt führt am 20. Juli nach Worms, wie Firmenchef Theo Hoffmann auf RNZ-Nachfrage verrät. Damit möglichst viele Senioren in den Genuss des Ausfluges in die rheinland-pfälzische Stadt kommen, wird die Worms-Reise an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen angeboten. In Worms gebe es eine schöne Außengastronomie, wo sich die Hygiene- und Abstandsregeln gut einhalten ließen. Halbtagesfahrten nach demselben Prinzip wolle man daher auch Anfang August nach Maulbronn sowie Ende August nach Frankfurt anbieten. Die Fahrten beginnen Hoffmann zufolge jeweils zwischen 11 und 11.30 Uhr vormittags und gegen 19 Uhr sei man wieder zu Hause.

Ja, im Moment schreibe die Corona-Verordnung vor, dass die Busse immer noch nur mit der Hälfte ihrer möglichen Kapazität an Personen fahren dürfe. Aber bis zum 20. Juli, also der ersten Worms-Fahrt, sei diesbezüglich auch noch "etwas Luft", meint Hoffmann. Er rechnet im Durchschnitt mit 40 Fahrgästen pro Bus. Dass man die Fahrten jetzt wieder anbieten könne, freue ihn für seine "große Stammkundschaft". Ab September hofft Hoffmann dann auch wieder weitere Fahrten anbieten zu können. Unter anderem seien dann wohl auch wieder Transferfahrten zu Kongressen möglich.

"Man merkt, es kommt etwas in Bewegung", sagt der Unternehmer. Wenn die Entwicklung so weitergehe, könnten dann auch Mehrtagesfahrten ins Auge gefasst werden. Hoffmanns Ziel ist der Almabtrieb im Herbst in Österreich. Da wäre seine Reisegruppe dann schon wieder drei bis vier Tage unterwegs.