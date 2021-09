Zweite Stimmabgabe fürs ZDF: Rund 100 Wähler nahmen in der Sporthalle des Friedrich-Ebert-Schulzentrums an der Umfrage für die 18-Uhr-Prognose teil. Foto: Moll

Von Christoph Moll

Sandhausen. Walter Schulmeister saß am Sonntagabend um 18 Uhr vor dem Fernseher und schaute sich die Prognose zum Ausgang der Bundestagswahl im ZDF an. Denn daran hatte der Sandhäuser selbst mitgewirkt. Im Wahlbezirk 15 der früheren Hopfengemeinde befragten zwei Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wahlen aus Mannheim für die 18-Uhr-Prognose über den Tag verteilt insgesamt rund 100 Wähler nach der Stimmabgabe. Diese durften also gestern zwei "Stimmzettel" ausfüllen – und somit mehr als zwei Kreuzchen setzen.

Die Forschungsgruppe Wahlen hatte sich für die Befragungen insgesamt 400 Wahllokale in ganz Deutschland herausgepickt – darunter jenes in der Sporthalle des Friedrich-Ebert-Schulzentrums wie schon bei der Landtagswahl im Frühjahr. Diese Auswahl sei aber "zufällig", wie Geschäftsführer Matthias Jung auf RNZ-Anfrage erklärt: "Dadurch ergibt sich dann unter anderem auch eine korrekte Bevölkerungszusammensetzung in der Befragung." Insgesamt plante das Institut in ganz Deutschland 70.000 Befragungen für die 18-Uhr-Prognose. Auch das für die ARD tätige Meinungsforschungsinstitut "infratest dimap" aus Berlin war in der Region aktiv und befragte Wähler im Bezirk "Hollmuth/Mühlrain" in Neckargemünd – einer von 560 in Deutschland.

Tobias Hartmann (v.l.) und Jens Bergmaier von der Forschungsgruppe Wahlen befragten die Sandhäuserinnen und Sandhäuser. Foto: Moll

In Sandhausen hatten am Sonntag Jens Bergmaier und Tobias Hartmann von der Forschungsgruppe Wahlen ihr "Wahllokal" in einer Ecke der Sporthalle des Schulzentrums aufgebaut, mit eigener Urne samt ZDF-Logo. Sie händigten jedem zweiten Wähler – so die Vorgabe aus Mannheim – einen Stimmzettel aus. Auf diesem wurde neben der Entscheidung bei Erst- und Zweitstimme nach Geschlecht, Altersgruppe, Berufstätigkeit, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sowie nach der Wahlentscheidung bei der vergangenen Bundestagswahl gefragt.

Die meisten Wähler – 85 bis 90 Prozent, wie die beiden Wahlforscher schätzten – nahmen den Stimmzettel an und wirkten damit an der 18-Uhr-Prognose mit. "Es gibt kaum Nachfragen zu unserer Arbeit, die meisten Wähler sind informiert und machen gerne mit", berichtet Bergmaier, der seit 15 Jahren für die Forschungsgruppe Wahlen im Umkreis von 50 Kilometern aktiv ist. Dieses Mal hatte er es nicht weit, denn der 57-jährige Kundenberater für Sozial- und Krankenversicherung kommt aus Rauenberg. "Ich bin kommunikativ und habe gerne Kontakt zu Menschen", sagt er, warum er den Job mag.

Sein Kollege Tobias Hartmann aus Karlsruhe hatte erst vor wenigen Tagen von seinem Dienst in Sandhausen erfahren. Für den 46-Jährigen war es der zweite Einsatz nach der Landtagswahl, als er in Karlsruhe Wähler befragte. "Es macht Spaß, an der Prognose mitzuwirken", sagt er. Beide haben per Brief abgestimmt, da sie ja gestern arbeiten mussten.

Mehrmals wurden die ZDF-Wahlurnen geleert und die Daten per Telefon an die Zentrale in Mannheim durchgegeben. Am Morgen kamen nur wenige Sandhäuser ins Wahllokal, bevor dann am späten Vormittag etwas mehr los war. Das lag wohl auch am hohen Anteil der Briefwähler: Von den 586 Wahlberechtigten wollten 215 ihre Kreuzchen schon vorab setzen. Für den Nachmittag und vor allem kurz vor 18 Uhr wurde noch ein größerer Schwung erwartet, so die Erfahrung der Wahlforscher. Zu ihrer Ausrüstung gehörten neben Mund-Nasen-Schutz auch Desinfektionsmittel für Klemmbretter und Kugelschreiber. Auch die Auszählung wurde verfolgt und das Ergebnis des Wahlbezirks nach Mannheim durchgegeben, um die Hochrechnungen am Abend zu verfeinern.

Sandhausens neuer Bürgermeister Hakan Günes schaute als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses in den Wahllokalen vorbei und freute sich über die Anwesenheit der Forschungsgruppe Wahlen. "Bei dieser Wahl bin ich deutlich entspannter", schmunzelte er mit Blick auf die Bürgermeisterwahl vor wenigen Monaten, bei der er selbst gewählt wurde.