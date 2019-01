In diesem Jahr ist in der Region rund um Heidelberg die Spitzenposition in den Rathaus Dossenheim zu vergeben. Foto: Alex

In diesem Jahr ist in der Region rund um Heidelberg die Spitzenposition in den Rathaus Wiesenbach zu vergeben. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Dossenheim/Wiesenbach. Die Region steuert auf ein Wahljahr zu: Höhepunkt ist die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai, wenn Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräte neu bestimmt werden. Doch das ist noch längst nicht alles: In zwei Gemeinden rund um Heidelberg wird in diesem Jahr auch der Bürgermeister gewählt.

Und das unter völlig verschiedenen Voraussetzungen: In Dossenheim geht Hans Lorenz nach 24 Jahren an der Spitze der 12.500- Einwohner-Gemeinde in den Ruhestand, während Eric Grabenbauer als Bürgermeister des 3100-Seelen-Dorfes Wiesenbach nach 16 Jahren weitermachen will und eine dritte Amtszeit anstrebt.

Geht in den Ruhestand: Dossenheims Hans Lorenz. Foto: Alex

In Dossenheim wird am Sonntag, 3. Februar, gewählt. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, gibt’s zwei Wochen später, am 17. Februar, eine Neuwahl. Bei diesem zweiten Wahlgang reichen die meisten Stimmen für den Wahlsieg. Die große Frage ist: Wer folgt auf Hans Lorenz (CDU)? Der seit 24 Jahren amtierende Bürgermeister hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die aktuelle auch seine letzte Amtszeit ist - und hat so potenziellen Nachfolgern genügend Vorbereitungszeit gegeben. Seine dritte Amtszeit endet am 31. März 2019.

Die Weichen für die Wahl wurden schon im Herbst gestellt. Kurios: Eine erste Bewerbung auf die Spitzenstelle war bereits eingegangen, obwohl die Bewerbungsfrist noch gar nicht begonnen hatte. Sie musste zurückgeschickt werden. Die offizielle Frist begann am 1. Dezember und endet am kommenden Montag, 7. Januar, um 18 Uhr. Am Dienstag, 8. Januar, kommt der Gemeindewahlausschuss mit Noch-Bürgermeister Hans Lorenz an der Spitze zu seiner ersten öffentlichen Sitzung zusammen. Wann die Kandidatenvorstellung stattfindet, wird in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 15. Januar entschieden.

Das Rennen um die Nachfolge von Hans Lorenz ist längst eröffnet: Bereits im Oktober hat der Mannheimer Polizeisprecher David Faulhaber seine Kandidatur öffentlich gemacht. Der 41-jährige Polizeirat aus Brühl und verheiratete Vater dreier Kinder gehört seit Mitte des vergangenen Jahres der CDU an, die er geschlossen hinter sich versammelt hat. Im November hat dann die 51-jährige Betriebsprüferin Elke Kaiser (parteilos) ihren Hut in den Ring geworfen. Die Diplom-Finanzwirtin und Mutter dreier Kinder aus Dossenheim arbeitet für das "Zentrale Konzernprüfungsamt Stuttgart". Ebenfalls in den Wahlkampf eingestiegen ist vor einigen Wochen Boris Maier. Der 49-jährige Kämmerer der Stadt Walldorf wohnt in Hirschberg. Maier ist zwar parteilos, wird aber von den Freien Wählern und den Grünen unterstützt. Der Diplom-Verwaltungswirt war in Dossenheim von 2001 bis 2008 stellvertretender Gemeindekämmerer.

Will weitermachen: Wiesenbachs Eric Grabenbauer. Foto: Alex

In Wiesenbach will der seit 16 Jahren amtierende Bürgermeister Eric Grabenbauer am 24. März im Amt bestätigt werden. Bereits im November hat der parteilose Rathauschef erklärt, dass er wieder antritt. Sollte er einen oder mehrere Gegenkandidaten bekommen und kein Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erhalten, findet zwei Wochen später, am 7. April, ein zweiter Wahlgang statt. Die Bewerbungsfrist beginnt mit der Stellenausschreibung am Freitag, 11. Januar. Bewerbungen können bis zum 25. Februar um 18 Uhr abgegeben werden. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung soll am 14. März stattfinden.