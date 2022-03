Wilhelmsfeld. (lew) Um Punkt 18 Uhr am Montag endete die Bewerbungsfrist für die Wahl zum neuen Wilhelmsfelder Bürgermeister am 24. April. Sie ist notwendig, da der amtierende Bürgermeister Christoph Oeldorf im November zum Rathauschef in Schriesheim gewählt worden war. Für seine Nachfolge haben bis Montagabend drei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen: der 42-jährige wissenschaftliche Angestellte Tobias Dangel aus Wilhelmsfeld, der 55-jährige Versicherungsmakler Alexander Kohl aus Heiligkreuzsteinach sowie der 35-jährige DFB-Teammanager Florian Streib aus Oberursel. Alle Drei hatten bereits direkt zu Beginn der Bewerbungsfrist Mitte Februar ihre Unterlagen eingereicht. Seitdem sind keine weiteren Kandidaten dazugekommen, wie der stellvertretende Bürgermeister Stefan Lenz am Montagabend auf RNZ-Nachfrage bestätigte.