Wilhelmsfeld. (bmi) Drei Kandidaten und 2510 Wahlberechtigte – das sind die nackten Zahlen zur Bürgermeisterwahl, die am kommenden Sonntag, 24. April, im Luftkurort über die Bühne geht. Gesucht wird ein Nachfolger für den bisherigen Amtsinhaber Christoph Oeldorf, der bekanntlich zum neuen Rathauschef in Schriesheim gewählt worden ist. Sicher ist schon einmal: Wilhelmsfeld wird auch künftig von einem Mann "regiert" werden, denn aufgestellt zur Wahl hat sich das folgende Trio: der 42-jährige wissenschaftliche Angestellte Tobias Dangel (parteilos) aus Wilhelmsfeld, der 55-jährige Versicherungsmakler Alexander Kohl (FDP) aus Heiligkreuzsteinach und der 35-jährige DFB-Teammanager Florian Streib (Grüne) aus Oberursel.

Ob einer der Drei schon am Sonntag jubeln darf, entscheidet sich nach 20 Uhr. Dann erst tritt der Gemeindewahlausschuss im kleinen Sitzungssaal des Rathauses zusammen, wie von Haupt- und Wahlamtsleiterin Annegret Fiedler auf Nachfrage zu erfahren war. Die Verkündung des Wahlergebnisses ist im Anschluss der Gremiumssitzung gegen 20.30 Uhr geplant – bei schönem Wetter vor dem Rathaus, bei Regen im Bürgersaal.

Wie gewohnt bis 18 Uhr können die Bürger an zwei Wahllokalen im Ort ihre Stimme abgeben: Den Wahlbezirk 01 finden die Stimmberechtigten wie gewohnt im Bürgersaal des Rathauses vor. Der Wahlbezirk 02 ist pandemiebedingt – wie schon bei den jüngsten Wahlen in den Nebenraum der Odenwaldhalle ausgelagert worden. Dies habe auch nach dem Auslaufen vieler Corona-Regeln Bestand, wie Wahlamtsleiterin Fiedler betont. "Wir werden auch Spuckschutzwände aufbauen, um allen Wählern und Wahlhelfern ein sicheres Gefühl zu vermitteln."

Weil man mit ähnlich vielen Briefwählern rechnete wie bei der Bundestagswahl im September 2021 – damals wurde parallel auch der Bürgerentscheid zur Zukunft des "Schriesheimer Hofs" abgehalten – wurden erneut zwei Briefwahlvorstände eingerichtet. Stand Mittwochabend haben 805 der 2510 Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert, berichtet Fiedler. Also knapp ein Drittel. "Bei der doppelten Abstimmung im vergangenen September oder auch bei der Landtagswahl im März 2021 waren es wesentlich mehr", ordnet die Wahlamtsleiterin ein. Damals hatten weit über 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme bereits im Voraus abgegeben – zu noch bedrohlicheren Pandemiezeiten als heute. "Über 800 Briefwähler sind aber alles andere als wenig. Vor Corona waren schon 400 wahnsinnig viel", betont Fiedler.

Im ersten Wahlgang am Sonntag benötigt ein Bewerber die absolute Mehrheit – also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen – zum Sieg. Ist dies nicht der Fall, wird drei Wochen später, am 15. Mai, nochmals gewählt. Wer dann die einfache Mehrheit auf sich vereint, wird neuer Bürgermeister.

Bürgermeisterwahl Wilhelmsfeld Kandidat Tobias Dangel Redaktion und Kamera: Nicolas Lewe / Produktion: Marcel Schreiner

Bürgermeisterwahl Wilhelmsfeld Kandidat Alexander Kohl Redaktion und Kamera: Nicolas Lewe / Produktion: Marcel Schreiner