Spechbach. (mgs) Neckarbischofsheim hat am Sonntag vorgemacht, wie eine Bürgermeisterwahl in der Coronakrise ablaufen kann. In dem zwischen Sinsheim und Mosbach gelegenen 4000-Seelen-Städtchen konnten die Bürger unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen ihre Stimme abgeben, falls sie dies nicht schon im Vorfeld per Brief getan hatten – und sorgten übrigens für einen überraschenden Wahlausgang: Die amtierende Bürgermeisterin Tanja Grether muss nach dem ersten Wahlgang um ihr Amt zittern. Das kann in Spechbach nicht passieren, denn dort tritt Amtsinhaber Guntram Zimmermann am 5. Juli nach 24 Jahren nicht mehr an. Und der Gemeinderat entschied nun, dass an dem Wahltermin festgehalten wird. Dies tat das Gremium, um Klarheit zu schaffen und wohl auch, um ein verlässliches Signal für die Öffentlichkeit zu geben.

Bürgermeister Guntram Zimmermann, der mit 64 Jahren in den Ruhestand geht, hatte sich zum einen mit der Stadtverwaltung in Neckarbischofsheim ausgetauscht. Und zum anderen hatte er sich mit Landrat Stefan Dallinger sowie Frank Grünewald, dem Leiter des Kommunalrechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises, über die Vorgehensweise für die Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin abgestimmt.

Wie vorgesehen, wird die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 5. Juli, stattfinden. Auf Anraten des Kommunalrechtsamtes, das unter anderem für die Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen zuständig ist, soll es allerdings keine öffentliche Kandidatenvorstellung geben. Eine solche ist auch keine Pflicht. Die Turnhalle wird für den 5. Juli als Wahllokal eingerichtet, denn dort können die notwendigen Abstandsregeln geboten, eingehalten und kontrolliert werden. Auch wird die Briefwahl verstärkt beworben, versicherte Amtsleiter Markus Zappe von der Gemeindeverwaltung.

Die Kandidaten stehen vor gleichen Bedingungen und müssen sich kreativ zeigen, um die Wähler zu erreichen, fassten einige Gemeinderäte die Situation zusammen. Drei Kandidaten haben mittlerweile ihre Bewerbung um die Nachfolge von Zimmermann abgegeben und verfolgten die Gemeinderatssitzung aufmerksam. Saskia Siegel aus Spechbach war die Erste, die ihre Bewerbung öffentlich machte. Jürgen Köttig aus Meckesheim und der Spechbacher Werner Braun kandidieren ebenfalls. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Juni.