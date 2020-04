Spechbach/Meckesheim.(cm) Das Amt des Bürgermeisters in der kleinsten Gemeinde der Region ist beliebt: Nach Saskia Siegel aus Spechbach hat am Montag auch der parteilose Jürgen Köttig, Zweiter Bürgermeisterstellvertreter in Meckesheim, seine Kandidatur für die Wahl am 5. Juli bekanntgegeben. Auch der 58-Jährige will Nachfolger von Bürgermeister Guntram Zimmermann werden, der bekanntlich nach 24 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

"Mich reizt das Amt, weil es unheimlich vielfältig ist", sagt Köttig. "Ich bin hochmotiviert und voller Tatendrang." Der Zeitpunkt für eine neue Herausforderung und eine berufliche Veränderung sei nun genau richtig. Als Kommunalpolitiker, der 2003 die "Bürgergemeinschaft für Meckesheimer und Mönchzeller" (Mum) mitgründete und seit 16 Jahren dem Gemeinderat angehört, setze er sich "mit Herzblut" für die Menschen ein. "Jetzt möchte ich die Chance ergreifen", sagt Köttig.

Aber warum Spechbach? Seit er im vergangenen Jahr mehrfach angesprochen worden sei, habe er sich mit einer Kandidatur beschäftigt. Eine Bewerbung in einem anderen Ort sei nie ein Thema gewesen – auch nicht in Meckesheim. Anfang dieses Jahres traf er mit seiner Frau Cerstin und seinem 30-jährigen Sohn Sascha die Entscheidung. "Spechbach hat viel Potenzial", meint Köttig. "Es ist ein attraktiver Ort mit motivierten Menschen, die in der Dorfgemeinschaft etwas bewegen möchten."

Als seine Schwerpunkte nennt er den Erhalt der Infrastruktur samt Nahversorgung, die Förderung von Vereinen und Gewerbetreibenden, die Kinderbetreuung und den Neubau des Feuerwehrhauses. "Ich bin regional verbunden, habe aber einen neutralen Blick von außen", meint Köttig, der ohne Unterstützung kandidiert und im Wahlkampf wegen der Coronakrise neue Wege gehen will. So stellte er sich bei den Gemeinderäten per Video vor. Auch Treffen mit Sicherheitsabstand seien möglich.

Köttig wuchs zunächst in Neckargemünd auf, lebt aber seit 45 Jahren in Meckesheim. Nach Mittlerer Reife und Wehrdienst samt Ausbildung in Logistik und Beschaffung wechselte Köttig als Kaufmann zu "Benz Baustoffe" in Neckarbischofsheim, wo er – mit nur einer vierjährigen Unterbrechung – bis heute arbeitet, inzwischen als Teamleiter. Im Gemeinderat ist er Vorsitzender und Sprecher der MuM-Fraktion sowie seit 2014 Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. Köttig engagiert sich zudem im Meckesheimer Musikverein: von 1989 bis 2011 erst weiter und dann als Erster Vorsitzender, seit 2016 als Beisitzer. Außerdem war er im Blasmusikverband Rhein-Neckar aktiv. Köttig verbringt gerne Zeit mit der Familie, zu der auch seine vierjährige Enkelin Maya und der fünfjährige Hund Pep gehören.