Mauer. (tri) Die bevorstehende Bürgermeisterwahl beschäftigte nun auch den Gemeinderat. Dabei übernahm der zweite stellvertretende Bürgermeister, Guido Dick (SPD), den Vorsitz im Gremium. Bürgermeister John Ehret und seine Stellvertreterin Heike Kramer mussten den Ratstisch verlassen, denn sie kandidieren für das höchste Amt der Gemeinde.

Am 8. März sind 3224 wahlberechtigte Mauermer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sie haben die Wahl zwischen zehn Kandidaten. Aus dem Ort bewerben sich der amtierende Bürgermeister John Ehret (parteilos) und CDU-Gemeinderätin Heike Kramer. Bereits beim Neujahrsempfang 2019 hatte John Ehret angekündigt, nach Ablauf der achtjährigen Amtszeit wieder anzutreten. Heike Kramer hatte am letzten Tag der Bewerbungsfrist ihre Ambitionen auf den Chefsessel offiziell gemacht.

>>> Lesen Sie hier, warum es Zoff zwischen Amtsinhaber John Ehret, Heike Kramer und Sinsheims OB Jörg Albrecht gibt <<<

Der Gemeinderat hat nun in der jüngsten Sitzung beschlossen, dass es eine Kandidatenvorstellung am 2. März um 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle geben soll. Damit wird den Bürgern Gelegenheit gegeben, den insgesamt zehn Bewerbern auf den Zahn zu fühlen. So sie sich denn alle diesem Prozedere überhaupt stellen und aus Hessen, Rheinland-Pfalz oder Bayern anreisen.

Es wurde festgelegt, dass im ersten Block jeder Kandidat 15 Minuten Zeit hat, sich und seine Ziele zu präsentieren. Während der Rede eines Kandidaten werden die Mitbewerber nicht im Saal anwesend sein. Die Bürger haben dann nach einer fünfminütigen Pause die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jedem Bürger stehen maximal zwei Fragen zu, diese kann er an alle Kandidaten oder nur an Einzelne richten. Diese müssen in maximal zwei Minuten pro Frage beantwortet werden.

Rainer Drös (CDU) merkte an, dass 15 Minuten pro Redner bei insgesamt zehn Bewerbern zweieinhalb Stunden im Vorstellungsblock in Anspruch nehmen würde. Drös schlug daher eine optionale Verkürzung der Redezeit auf zehn Minuten vor. Der Leiter des Gemeindewahlausschusses, Joachim Frühauf, und Hauptamtsleiter Mathias Schmalzhaf hielten davon nichts: "Wir können die Redezeit nicht einfach dann kürzen, wenn sämtliche Bewerber kommen", so Schmalzhaf. Derzeit gehe man eher davon aus, dass nicht alle Kandidaten die Einladung zur Vorstellung annehmen werden.

Das Wahlergebnis soll laut Wahlausschuss am 8. März um circa 18.30 Uhr am Rathaus verkündet werden. Sollte es am Wahlsonntag für einen Bewerber oder eine Bewerberin nicht mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen geben, findet am 22. März eine Neuwahl statt, bei der die höchste Zahl der abgegebenen Stimmen entscheidet.