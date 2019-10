Von Jutta Trilsbach

Mauer. Dass in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung der Vorsitzende - und das ist stets der Bürgermeister - seinen Chefsessel verlassen muss oder will, geschieht nur in Ausnahmefällen. So etwa bei der jüngsten Mauermer Ratssitzung, als die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr auf der Tagesordnung stand. Heike Kramer übernahm in ihrer Funktion als Bürgermeisterstellvertreterin den Vorsitz und ließ über die Festlegung der einzelnen Wahltermine abstimmen.

Am 31. Mai 2020 endet die Amtszeit von Bürgermeister John Ehret, der im Juni 2012 den Rathaussessel erklommen hatte. Bereits beim diesjährigen Neujahrsempfang in der Sport- und Kulturhalle hatte Ehret verkündet, dass er sich dem Votum im nächsten Jahr wieder stellen will, denn die Arbeit als Rathauschef mache ihm viel Spaß.

Noch vor der gemeinderätlichen Abstimmung über die Termine gab Ehret eine persönliche Erklärung ab. "Ich fühle mich nach wie vor fit und den vielfältigen Aufgaben für das Amt des Bürgermeisters weiterhin gewachsen." Der 48-jährige Familienvater, der mit Ehefrau Katja und Tochter Maha seit seinem Amtsantritt wieder in seiner Heimat Mauer wohnt, betonte: "Ich erkenne noch ein großes Kraftpotenzial, das ich in Verbindung mit dem bisherigen breiten Erfahrungsschatz weiterhin zum Wohle einer weiteren gedeihlichen Entwicklung unserer Gemeinde einsetzen möchte." Nicht unerwähnt blieben die Projekte, die in den zurückliegenden Jahren mit dem Votum des Gemeinderats umgesetzt wurden: Ausweisung von Neubaugebieten, Straßensanierungsmaßnahmen, Neubau des Feuerwehrhauses, schnelles Internet, Sportplatzumbau und weitere Baumaßnahmen. Mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität aller Generationen nannte er zudem die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement im sportlichen und sozialen Bereich zur Stärkung der Vereine.

Heike Kramer ging nach Ehrets Erklärung auf das Wahlprozedere ein: So muss die Wahl des Bürgermeisters frühestens drei Monate, jedoch spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle stattfinden. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang muss frühestens am zweiten Sonntag nach der ersten Wahl folgen. Das Gremium legte als Wahltermin den 8. März 2020 und einen Neuwahltermin am 22. März fest. Bewerbungen um das Amt können schriftlich ab dem 21. Dezember bis zum Ende der Einreichungsfrist am 10. Februar 2020 um 18 Uhr im Rathausbriefkasten eingeworfen werden.

Dem Gemeindewahlausschuss gehören Joachim Frühauf als Vorsitzender und Mathias Schmalzhaf als Stellvertreter und Schriftführer an. Je ein Beisitzer und Stellvertreter der Gemeinderatsfraktionen und -Gruppierung wurde ebenso einstimmig beschlossen. Über die Frage, ob eine öffentliche Bewerbervorstellung stattfinden soll, entscheidet der Gemeinderat. Den wahlberechtigten Bürgern der 4014 Einwohner zählenden Gemeinde stehen neben der Briefwahl je nach Bezirk die Wahllokale im Raum der Awo, in der Norbert-Preiß-Schule und im Rathaus zur Verfügung.