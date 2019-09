Schönau. (pol/man) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Wahlplakate eines Bürgermeisterkandidaten in Schönau zerstört. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag, 20. September, und Samstag, 21. September. An mehreren Stellen im Ort rissen die Täter Plakate eines parteilosen Kandidaten von Laternenmasten und warfen sie anschließend in einen Bach.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 200 Euro. Bislang liegen noch keine Hinweise zu den möglichen Tätern vor. Zeugen können sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/92540 melden.