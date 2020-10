Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl will an der Spitze des Rathauses bleiben. Foto: Alex

Heiligkreuzsteinach. (cm) Wenn an diesem Sonntag, 18. Oktober, die Heiligkreuzsteinacher zur Bürgermeisterwahl gehen, wird einiges anders sein: Statt nur die Wahlbenachrichtigungskarte sollten sie nun auch Maske und Kugelschreiber mit ins Wahllokal nehmen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie.

Sieglinde Pfahl ist schon "ein bisschen aufgeregt". Dabei hat die Bürgermeisterin eigentlich gar keinen Grund dazu. Denn kein Kandidat hat es gewagt, gegen sie zu kandidieren. Ihre Wiederwahl ist damit so gut wie sicher, doch Pfahl sagt: "Egal wo ich hinkomme, heißt es, dass man ja nun nicht mehr wählen gehen muss." Es sei zwar ein Glücksfall, dass sie die einzige Kandidatin sei, so Pfahl. "Ich würde mir aber eine hohe Wahlbeteiligung wünschen."

Doch was ist eine hohe Beteiligung? "50 Prozent wären genial, aber jenseits der 40 Prozent in Ordnung", so Pfahl. "Das wäre ein Bekenntnis zu mir und würde mir den Rücken auch nach außen stärken." Die Wahl sieht Pfahl als Abstimmung der Bürger über die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit nach ihrer ersten Amtszeit. "Ich will wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin", sagt die Amtsinhaberin. Eine hohe Beteiligung zeige außerdem, dass die Gemeinde aktiv und den Bürgern die Entwicklung nicht egal sei.

Pfahl weiß aber, dass die Voraussetzungen nicht gut sind. Wegen Corona würden wohl viele Wähler zu Hause bleiben. Zudem sind die Wahllokale in den Ortsteilen Eiterbach und Lampenhain geschlossen, weil sie keinen separaten Ein- und Ausgang haben, wie es in diesen Tagen gefordert ist. Die Wähler müssen entweder in den Hauptort fahren oder vorab per Brief wählen. Bei der Gemeinde sind bis Mitte der Woche fast 700 Anträge auf Briefwahl eingangen. Wenn alle diese Wahlberechtigten ihr Kreuzchen setzen, würde die Beteiligung schon bei über 30 Prozent liegen.

Am Sonntagabend wird die Auszählung in den beiden Wahllokalen im Bürgersaal und der Grundschule wohl sehr schnell gehen. Damit es auch bei der Briefwahl nicht allzu lange dauert, wurde das Personal aufgestockt. Das Ergebnis soll gegen 19 Uhr feststehen und in der Steinachtalhalle verkündet werden. Wegen der Corona-Pandemie dürfen nur etwa 70 Personen dabei sein.

Eine große Wahlparty wird es selbstredend nicht geben. "Eine Feier mit Bratwurst und Bier wäre natürlich schön gewesen, aber wir wollen nicht für einen neuen Corona-Hotspot sorgen", sagt Pfahl. "Wir tun derzeit schließlich alles, um die Bürger zu schützen." Pfahl erinnert sich daran, dass bei ihrer Wahl vor acht Jahren drei Chöre und der Musikverein aufgetreten sind, in einem Lokal bis in die Nacht kräftig gefeiert wurde und am nächsten Tag in ihrem Garten der traditionelle Bürgermeister-Baum aufgestellt wurde. All das wird es nun nicht geben. "Nun müssen wir so vernünftig sein und mit gutem Beispiel vorangehen", sagt sie.