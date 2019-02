Dossenheim. (RNZ) Dossenheim hat einen neuen Bürgermeister! David Faulhaber konnte sich mit 50,84 Prozent (2611 Stimmen) am heutigen Sonntag gegen seine zwei Mitbewerber Boris Maier und Elke Kaiser durchsetzen. Die drei Kandidaten hatten um die Nachfolge von Hans Lorenz, der nach 24 Jahren in den Ruhestand geht, gekämpft.

David Faulhaber aus Brühl ist 42 Jahre alt, Polizeibeamter sowie Leiter der Pressestelle, verheiratet und hat drei Kinder. Foto: Privat

9827 Bürger waren am heutigen Sonntag zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 52,4 Prozent (5158 Stimmen). Am Ende waren es über 500 Stimmen Vorsprung für den Sieger.

David Faulhaber ist 42 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und wohnt derzeit in Brühl. Er ist Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim und damit für dessen Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die weiteren Kandidaten erhielten so viele Stimmen:

Elke Kaiser aus Dossenheim ist 51 Jahre alt, Betriebsprüferin für Konzerne ab 500 Millionen Euro Umsatz, geschieden und hat drei Kinder. Foto: Privat

> 457 Stimmen für Elke Kaiser, 51 Jahre, geschieden, drei Kinder, aufgewachsen in Handschuhsheim, wohnt seit dem Jahr 2006 in Dossenheim. Sie ist Prüferin im Außendienst im zentralen Konzernprüfungsamt in Stuttgart.

Boris Maier aus Hirschberg-Leutershausen ist 49 Jahre alt, Stadtkämmerer in Walldorf, verheiratet und hat zwei Kinder. Foto: Privat

> 2059 Stimmen für Boris Maier, 49 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, geboren und aufgewachsen bei Illertissen bei Ulm, seit dem Jahr 1996 wohnhaft in Hirschberg an der Bergstraße. Er ist Stadtkämmerer in Walldorf.

> Sonstige 9 Stimmen.







Hier sehen Sie alle Tweets zu unserem Live-Ticker.