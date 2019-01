Leimen. (bmi) Auf ein Neues. Wenn am Dienstagabend die Abgeordneten in London erneut über einen möglichen Brexit - diesmal über den "Plan B" der britische Premierministerin Theresa May - abstimmen, dann werden dies 43 Leimener wohl etwas genauer verfolgen. So viele Briten leben nämlich aktuell in der Großen Kreisstadt. Und für sie könnte der 29. März den Alltag in Deutschland erheblich verkomplizieren. An diesem Tag soll der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) vollzogen werden - und die Briten in Deutschland könnten ihre Freizügigkeit verlieren.

Noch steht da ein Konjunktiv. "Es weiß ja keiner genau, was passiert", sagt Walter Stamm. Er ist der Chef des Leimener Ordnungsamtes, dem auch die Leimener Ausländerbehörde angesiedelt ist. "Wir regeln den Aufenthalt von Ausländern hier", erklärt er. Klingt banal. Ist es aber nicht. Das macht schon allein die Menge an Fällen, um die sich die drei zuständigen Sachbearbeiter kümmern, deutlich. Momentan leben in Leimen rund 3500 Ausländer - und davon eben 43 Briten.

Was passiert bei einem Brexit? Verlieren sie bei einem ungeregelten Austritt ihre Aufenthaltsgenehmigung? Gelten die britischen Führerscheine noch? Es gibt viele Fragen - und so gut wie keine sicheren Antworten. Die Briten in Leimen sind verunsichert. Acht von ihnen und damit etwa jeder Fünfte hat seit 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.

"Darüber hinaus gab es einige Voranfragen und viele Gespräche", deuten die Erzählungen Stamms auf erhöhten Beratungsbedarf hin. "Vielen geht es einfach darum, ihren Status zu sichern und möglichst flexibel zu bleiben." Er ist überzeugt: "Egal welches Szenario kommt: Es wird irgendeine Regelung geben, dass die Leute hier bleiben können".

Egal ob weicher oder harter Brexit: Ihr Wahlrecht für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai würden die Briten in Deutschland verlieren. Denn, wer kein EU-Bürger mehr ist, hat bei diesen Wahlen weder eine Stimme, noch kann er selbst für ein Mandat kandidieren. "Wenn die Briten am 29. März rausgehen, dann sind sie draußen. Da ist die Regel eindeutig", so Stamm, der in Leimen schon seit rund 35 Jahren für den Ablauf der Wahlen zuständig ist. Ob Leimens Briten also künftig eine Wahl haben, steht heute - mal wieder - auf dem Spiel.