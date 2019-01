Eppelheim. (pol/mare) War es Brandstiftung? Das fragte die RNZ bereits am Montag nach dem Feuer am Sonntag gegen 12 Uhr in der Lüftungsanlage im Keller der Theodor-Heuss-Grundschule. Wie die Polizei nun mitteilt, scheint sich dieser Verdacht zu erhärten.

25.000 Euro Sachschaden hatte der Brand angerichtet. Und die Polizei geht davon aus, dass zwei Jugendliche dafür verantwortlich sind. Denn laut Polizeibericht sind wohl zwei dunkel gekleidete Teenader gesehen worden, die zur Tatzeit schnell vom Schulgebäude wegrannten.

Weiterhin werden aber Menschen gesucht, die etwas zur Aufklärung des Falls beitragen können. Sie können sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei melden.