Von Sabrina Lehr

Leimen-St. Ilgen. Ein scheinbar endloses Feld voller Sonnenblumen, eine Handvoll Johannisbeeren im Gegenlicht, ein Baum und seine Spiegelung in einem Bachlauf: Das sind nur drei von über 200 Fotos, die Anatoli Sablozki seit 2018 an die RNZ-Redaktion geschickt hat und mit denen der St. Ilgener immer wieder die Leserschaft in der Region rund um Heidelberg erfreut.

"Ich versuche immer, im Alltäglichen etwas Ungewöhnliches zu finden", sagt der 72-Jährige über seine Fotos. Diese nimmt er häufig in den Feldern um Leimen herum und im Sandhäuser Naturschutzgebiet auf – oder auch im eigenen Garten. "Manchmal hantiert er minutenlang mit seiner Kamera, um eine Pflanze zu fotografieren", berichtet seine Frau Ida schmunzelnd, "das macht mich wahnsinnig und ich rufe: ,Anatoli, Du sollst schaffen!’" Der grinst entschuldigend und begründet, wieso er es einfach nicht lassen kann: "Man vergisst so viel, aber wenn ich Fotos habe, kann ich den Moment immer wieder erleben."

Erlebt hat Anatoli Sablozki wahrlich viel – und stets war die Kamera mit dabei. Geboren und aufgewachsen im Ural-Gebiet in der russischen Region Jekaterinburg, bekam er bereits als Sechsjähriger von seinen Eltern eine Kamera geschenkt. Tiere, Menschen und vor allem die Natur gehörten schon damals zu seinen Lieblingsmotiven. Auch in seinem Studium der Chemie und Biologie sowie in seinem späteren Beruf als Lehrer war die Fotografie nie weit weg. "Ich habe damals vom Direktor eine Kamera gekauft bekommen und Aufnahmen für die Schule gemacht", erinnert er sich. Von Klassenfotos bis hin zu Fotoreportagen sei alles dabei gewesen.

Auf den meist aus der Region stammenden Motiven wird seine Liebe zur Natur deutlich. Foto: Alex

An der Schule lernte Sablozki auch seine heutige Frau Ida kennen und lieben. Sie unterrichtete dort Russisch und Literatur. Beide verband nicht nur der Beruf, sondern auch eine gemeinsame Erfahrung: "Wir waren beide schon zuvor verheiratet. Meine erste Frau starb an Krebs und Idas erster Mann infolge eines Unfalls", erzählt Sablozki. Ida ist Russlanddeutsche und so kam es, dass die beiden bald eine neue Heimat teilten. Denn während eines Besuchs bei ihrem nach Deutschland ausgewanderten Cousin im Jahr 1991 keimte auch in Ida der Wunsch, Russland zu verlassen: "Wir waren glücklich dort, wussten aber nicht, dass man anders leben kann", erklärt die 66-Jährige.

Da ihre Mutter inzwischen ebenfalls in Deutschland lebte, stellte sie den Antrag auf Familienzusammenführung und gelangte so noch im selben Jahr mit ihrer Tochter nach Heidelberg. Anatoli kam erst im Oktober 1992 nach – denn erst die Hochzeit der beiden während eines Besuchs von Ida im Februar 1992 ermöglichte die erneute Zusammenführung. Anatolis Tochter aus erster Ehe hatte einen deutschen Mann und kam so ebenfalls mit in die Bundesrepublik.

So begann für die beiden ein neues Leben. Ida absolvierte eine Umschulung zur Industriekauffrau, Anatoli fand eine berufliche Tätigkeit als Bauarbeiter. Was ihm an der neuen Heimat besonders gefiel: "Hier ist die Natur überwältigend. Überall gibt es schöne Ecken und vor allem viele Tiere." In der russischen Heimat sei das in dieser Form selten zu sehen gewesen.

Seit seiner Kindheit ist die Fotografie Sablozkis Passion. Foto: Alex

Seit 2005 leben Anatoli und Ida nun in ihrer jetzigen Wohnung im Südosten von St. Ilgen, zuvor wohnten sie im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund – zumindest wenn sie nicht auf Reisen waren. Denn das gemütliche Wohnzimmer zeugt von zwei reiselustigen Bewohnern: Zahllose Motivteller an der Wand erinnern an Urlaube – ebenso wie die Fotoalben, die zwei große Schränke füllen.

Auf A 4-Format sind darin Fotos aus fernen Ländern gebannt, aber auch Momentaufnahmen aus dem Alltag – denn eine kleine Digitalkamera hat der 72-Jährige immer dabei. So ist die Handballkarriere von Enkel Jan ebenso bestens dokumentiert wie die Kindheit von Enkelin Anna. Sie wurde auf ganz besondere Art und Weise von der Liebe ihres Großvaters zur Natur beeinflusst. "Ich bin mit ihr immer im Wald spazieren gegangen. Ihr erstes Wort war dann ,Blatt’", lächelt er, als er ein Foto des kleinen Mädchens betrachtet.

Ebenfalls in den Fotoalben bewahrt hat Anatoli Sablozki jegliche Fotoseiten der RNZ, auf denen seine Aufnahmen abgedruckt waren. Sie sind Teil einer fast 30 Jahre währenden Verbindung: Seit 1991 sind die Sablozkis RNZ-Abonnenten. Anfangs half ihre Lektüre ihm beim Deutsch lernen – nun ist er selbst Teil der Zeitung.