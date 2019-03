Nicht immer fließt der Verkehr so reibungslos. Im Berufsverkehr kommt es an den Einmündungen in die B 45 zu langen Staus. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Bammental/Wiesenbach. Vor bald drei Jahren sah es an der Bundesstraße B45 zwischen den Einmündungen nach Wiesenbach und Bammental so aus, als würde der vierspurige Ausbau bereits beginnen. Baumaschinen rückten damals an. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich lediglich um Vorarbeiten und Erkundungsbohrungen zur Untersuchung des Untergrundes. Seitdem ist es still um das Millionenprojekt geworden.

Auch als das für die Bundesstraße zuständige Karlsruher Regierungspräsidium unlängst seine Bauvorhaben für dieses Jahr bekanntgab, suchte man das Projekt vergeblich auf der Liste. Stattdessen war die Erneuerung der Fahrbahndecke im weiteren Verlauf der B45 am berüchtigten Krähbuckel darauf zu finden. Was ist also nun aus dem Vorhaben geworden? Ist der Ausbau etwa gestrichen?

Nein, versichert Irene Feilhauer. "Geplant ist, mit dem vierspurigen Ausbau dieses Knotenpunktes noch in diesem Jahr in das Planfeststellungsverfahren zu gehen", berichtet die Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Anfrage der RNZ. Mehr ist allerdings nicht zu erfahren. Wann der Ausbau beginnen und abgeschlossen sein könnte, ist unklar.

"Wenn es nach uns geht, dann soll das Projekt so schnell wie möglich umgesetzt werden", sagt Bammentals Bürgermeister Holger Karl. Realistisch sei aber ein Baubeginn in den Jahren 2021 oder 2022. Zusammen mit seinem Wiesenbacher Amtskollegen Eric Grabenbauer forciert Karl den vierspurigen Ausbau bereits seit fünf Jahren - mit Erfolg, denn das Vorhaben soll definitiv realisiert werden. "Das Regierungspräsidium hat den Ausbau auf der Agenda", sagt Karl. Im Moment würden noch Voruntersuchungen laufen und diese bräuchten ihre Zeit.

Das Planfeststellungsverfahren ist aufwändig, da auch Gelände erworben werden muss. So zum Beispiel für einen Radweg, der gleich mitgebaut werden soll. Dieser soll zwischen dem Pendlerparkplatz an der Landesstraße L600 vor dem Bammentaler Ortseingang und dem Kreisel in Wiesenbach verlaufen, wie Eric Grabenbauer berichtet. Für den Radweg sind eine Erweiterung der Brücke über den Biddersbach und eine Querung der B 45 notwendig. So entsteht eine neue Verbindung zwischen Bammental und Wiesenbach, die auch für Schüler notwendig ist. Die Fahrt durch die, so Karl, "schaurige" B45-Unterführung auf einem Gitter über dem Biddersbach ist dann nicht mehr notwendig.

"Es werden derzeit alle Varianten geprüft, wie die Vierspurigkeit realisiert werden kann", berichtet Karl. Mit dem Ausbau soll bekanntlich der Verkehrsfluss zwischen den beiden Einmündungen der L532 und der L600 in die B45 verbessert werden. Dazu müssen auch die Einmündungen teilweise umgebaut werden. Bisher kommt es zu den Stoßzeiten im morgendlichen Berufsverkehr und im Feierabendverkehr immer wieder zu langen Rückstaus.

Eric Grabenbauer hofft nun auf einen baldigen Baubeginn und dass das Planfeststellungsverfahren schnell über die Bühne geht. "Es war aber von Anfang an klar, dass es lange dauert", zeigt er Verständnis. "Das ist nicht die einzige Maßnahme des Regierungspräsidiums."

Die Kosten für den vierstreifigen Ausbau der B45 und den Radweg belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 4,8 Millionen Euro. Der Planungsbereich ist etwa 700 Meter lang, hinzu kommen 330 Meter für die Anschlüsse der L600 und der L532. Die Bauzeit wird auf 15 Monate geschätzt. Unter der Woche soll immer ein Fahrstreifen je Richtung frei bleiben, an Wochenenden kann es zu Vollsperrungen kommen.