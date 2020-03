L600 bei Gaiberg. (pol/rl) Ein riskantes Überholmanöver zwang einen Autofahrer am Sonntag dazu, in den Graben auszuweichen. Laut Polizeibericht wollte ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 4160 zwischen Bammental und Leimen-Gauangelloch in einer scharfen Rechtskurve zwei Autos überholen und war dafür auf die Gegenfahrbahn gefahren. Hier kamen dem Motorrad ein Auto mit Anhänger entgegen.

Um nicht mit dem Motorrad zu frontal zu kollidieren, musste der Autofahrer scharf bremsen und wich nach rechts in den Graben aus. Dabei geriet der Wagen so in Schieflage, dass der Anhänger gegen das Fahrzeugheck prallte. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter.

Zeugen des Unfalls – besonders die Fahrer der beiden Autos, die der Motorradfahrer überholt hatte – werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Update: Montag, 16. März 2020, 16.08 Uhr