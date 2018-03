Bammental. (bmi) Es ist schon wieder passiert. Erneut ist an der Bahnunterführung in der Hauptstraße ein Laster hängengeblieben. Wie Polizeisprecher Markus Winter auf Nachfrage der RNZ bestätigte, fuhr das 3,80 Meter hohe Fahrzeug am Donnerstagabend aus der Wiesenbacher Landstraße kommend kurz vor 20 Uhr gegen das nur 3,10 Meter hohe Bauwerk. Am Steuer saß ein 60-jähriger Fahrer einer Spedition aus Freudenstadt.

Ein Statiker prüfte die Brücke, konnte aber keine gravierenden Schäden feststellen. Laut einer Sprecherin der Deutscher Bahn musste der Bahnverkehr für eine gute halbe Stunde unterbrochen werden. Im Schnitt bleibt alle vier Monate ein Laster an der Bahnunterführung hängen. Das Landratsamt hatte kürzlich ein neues Warnsystem mit Höhenerkennung per Radar und Ampel angekündigt. Wann diese umgesetzt werden, ist jedoch noch unklar.