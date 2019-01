Von Benjamin Miltner

Bammental. Wieso ist die Straße gesperrt? Und wo liegt eigentlich Schattenhausen? Diese beiden Fragen wirft nicht nur bei RNZ-Leser und Hobbyfotograf Ralph-Peter Fischer ein Verkehrsschild in Bammental auf, das seit Wochenbeginn an der Einmündung der Industriestraße in die Kreisstraße K4160 steht.

Was Schattenhausen betrifft, kann schnell Entwarnung gegeben werden: Nein, der Ortsteil der Stadt Wiesloch hat nicht in einer Nacht-, Schatten- und Nebelaktion den Namen gewechselt. Er heißt immer noch Schatthausen - die zwei zusätzlichen Buchstaben hat ihm der Verkehrssicherer geschenkt, wie Oliver Busch aus dem Bammentaler Bauamt berichtet. "Der Mann kommt aus der Mannheimer Gegend - und ruckzuck war der Schatten drauf auf den Schildern."

Bleibt noch die Frage, wieso die Zufahrt zur Bundesstraße B45 über die Bammentaler Ortsdurchfahrt gesperrt sein soll? Schließlich ist mit der wegen Kälte gestoppten Bauarbeiten an der Kreisstraße auch die geplante Vollsperrung erst einmal auf Eis gelegt. Nun, dafür steht das Schild einfach zu früh, ist quasi seiner Zeit voraus. Große Ereignisse werfen ja ihren Schatten voraus. Und wer weiß? Vielleicht heißt Wieslochs Ortsteil ja auch bald Schattenhausen ...