Von Benjamin Miltner

Bammental. Die Kinderbetreuung in der Elsenztalgemeinde wird weiter vorangetrieben. Nachdem jüngst die Weichen für den Neubau einer gemeindlichen Kindertagesstätte auf dem Gelände des FC Victoria gestellt wurden, unterstützt die Gemeinde nun auch Angebote unkonventioneller Art. Rückwirkend zum Jahresbeginn werden Tagesmütter und Tagesväter für ihre Betreuung von Kindern unter drei Jahren bezuschusst - so beschloss es der Gemeinderat einstimmig in der vergangenen Sitzung.

"Die Kindertagespflege ist eine familiäre Form der Kinderbetreuung", trug Manuel Müller aus dem Sozialamt vor. "Sie ist bis zum dritten Lebensjahr gleichrangig zu einer institutionellen Betreuung wie in einer Krippe", so der Rathausmitarbeiter. Der Vorteil dieser Betreuungsform liege vor allem darin, dass individuell auf den Bedarf der Kinder eingegangen werden könne und die Betreuungszeiten flexibel seien. Die Eltern geben ihren Nachwuchs nur für die Stunden ab, in denen sie diesen nicht betreuen können. So kommen sie dabei teils finanziell günstiger weg als bei einer Kindertagesstätte mit fixen Öffnungszeiten.

Fortan bezuschusst die Gemeinde Tagesmütter oder Tagesväter mit Wohnort in Bammental bei ihrer Kinderbetreuung mit einem Euro pro Stunde pro Kind - aber nur, wenn die Kinder unter drei Jahre alt sind und ebenfalls in der Elsenztalgemeinde leben. Weitere Voraussetzungen: Der oder die Tagespfleger müssen über eine entsprechende Qualifizierung und Erlaubnis des Jugendamts verfügen. Dann übernimmt die Gemeinde auch eine jährliche Fortbildung und den alle zwei Jahre zu leistenden Erste-Hilfe-Kurs.

Aus dem Räterund gab es für die Maßnahme neben einigen Nachfragen vor allem viel Zustimmung. Clemens Deibert (UWB) fand die Kriterien zur Überprüfung der Förderung gut, befürchtete aber einen zu hohen Verwaltungsaufwand. Diese Sorge konnte ihm Holger Karl nehmen. Aktuell profitiere genau eine Tagesmutter von der Bezuschussung. "Wir haben eine Anfrage von einer zweiten Person", so der Bürgermeister. "Das wird uns also nicht allzu sehr belasten." Deibert ging dennoch von einem Zuwachs für die Zukunft aus, dies sei schließlich der Sinn der Maßnahme.

Insgesamt sind für die Förderung 3000 Euro im Haushalt des laufenden Jahres eingestellt. An den Kosten der Eltern für die Betreuung ändert sich nichts. Sie zahlen bei der bereits arbeitenden Bammentaler Tagesmutter einen Betrag von sechs Euro pro Stunde, der sich durch die Förderung des Jugendamts auf 2,32 Euro verringert.

Andrea Frank (SPD) und Albrecht Schütte (CDU) sprachen von einer "guten Sache", Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) lobte die Gleichstellung mit anderen Betreuungsformen. Auf Nachfrage stellte Bürgermeister Holger Karl nochmals klar: Weder für Kinder von außerhalb noch für die Tagespflege von Bammentaler Kindern in anderen Gemeinden gebe es einen Zuschuss. "Warum sollten wir Tagesmütter woanders unterstützen?", fragte der Rathauschef lapidar.