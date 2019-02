Dank einer Finanzspritze der Gemeinde ist die Schulkindbetreuung an der Elsenztalschule für kommendes Schuljahr gesichert. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Es ist eine Übergangslösung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung geschaffen. Die gute Nachricht für alle Eltern von Bammentaler Grundschülern und Kindergartenkindern: Die Schulkindbetreuung für das kommende Schuljahr 2019/20 ist gesichert, die Zusammenarbeit mit Päd-aktiv wird verlängert. Jetzt kommt das Aber: Darüber hinaus ist noch keine Lösung gefunden. Ein Überblick.

Das Problem: Seit 2006 betreut Päd-aktiv die Grundschüler an der Elsenztalschule morgens vor und nachmittags nach deren Unterricht. Viele Wahlmöglichkeiten, hohe Flexibilität, individuelle Anzahl an Betreuungsstunden und -tagen - mit diesem nur in Bammental praktiziertem Erfolgsrezept hat der gemeinnützige Verein aus Heidelberg aus anfangs 20 mittlerweile über 70 Schüler für sein Angebot gewonnen. Aber zuletzt dennoch Miese gemacht. Vergangenes Jahr waren es 10.000 Euro, für das laufende Jahr ist sogar ein Defizit von 18.000 Euro vorhergesagt. "Weitere Verluste über dieses Schuljahr hinaus können nicht mehr getragen werden", heißt es von Päd-Aktiv.

Die Übergangslösung: Um das 18.000- Euro-Loch zu stopfen, hatte die Betreuungseinrichtung eine Erhöhung der Beiträge um 25 Prozent angekündigt. Das war dem Gemeinderat zu viel. Im Rahmen der Haushaltsklausur hatte sich das Gremium zu einer Einmalzahlung für die Schulkindbetreuung in Höhe von 15.000 Euro geeinigt. "So fällt die Kostensteigerung für die Eltern sehr moderat aus und liegt bei fünf Prozent", erklärte Bürgermeister Holger Karl. Der Einmalzahlung wurde ebenso einstimmig zugestimmt wie dem Betrag von 10.000 Euro, mit dem die Gemeinde vier Vollzeit-Betreuungsplätze an bedürftige Familien vergibt.

Die Preiserhöhung: Obwohl vorberaten, wurde im Gemeinderat dennoch emsig diskutiert. Nicht um die finanzielle Unterstützung der Gemeinde - da waren sich die Bürgervertreter einig. Sondern vielmehr um die von Päd-aktiv für 2019/2020 geplanten Beiträge. Eltern, die ihr Kind die komplette Woche betreuen lassen, würden die Steigerung kaum spüren - "Tagesnutzer" dagegen bei einem Plus um rund 20 Prozent umso stärker. "Diese Beitragsgestaltung schränkt die Flexibilität über den Preis ein und ist so nicht akzeptabel", entrüstete sich Albrecht Schütte (CDU/BV). Schließlich wollen die Eltern genau die Möglichkeit, ihre Kinder nur einzelne Wochentage betreuen zu lassen. "Wir können gerne noch einmal entsprechende Hinweise geben", meinte Holger Karl. "Aber am Ende legt der Betreiber sein Gebührenmodell fest", stellte der Rathauschef klar.

Die Zukunft: Wie es ab 2020 mit der Schulkindbetreuung weitergeht, ist weiter unklar. Denn die Finanzspritze der Gemeinde hilft zwar kurzfristig, behebt aber nicht das strukturelle Problem. Das gestaltet sich wie folgt: Auf der einen Seite steht der Wunsch der Eltern nach Flexibilität. Sie haben sich an den Komfort gewöhnt und sich bei einer Umfrage mit 75 Prozent gegen ein neues Modell mit einer verpflichtenden Fünf-Tage-Woche ausgesprochen. Auf der anderen Seite ist dieses System "nicht zukunftsfähig", wie Clemens Deibert (UWB) betont. Da sich aber Eltern und Päd-aktiv geeinigt haben, könne man jetzt nicht sabotieren. "Wir können aber auch nicht immer Geld nachschießen", betonte Albrecht Schütte. Darin waren sich Gemeinderat und Verwaltung einig. Sie wird das Thema also weiter beschäftigen - schon im März bei der nächsten Sitzung des Sozial- und Kindergartenausschusses. Eine Übergangslösung ist eben nur eine Übergangslösung.