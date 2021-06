Von Benjamin Miltner

Bammental. Dunkle Wolken formieren sich im Elsenztal, vom Königstuhl her zieht ein Gewitter auf. Früher bedeutete das für Kommandant Timo Winkelbauer mit hoher Wahrscheinlichkeit: Er und seine Feuerwehr-Kameraden konnten sich auf einen Einsatz am Weihwiesenbach in der Oberdorfstraße gefasst machen. "Momentan sehe ich das ganz entspannt, wenn ein Gewitter aufzieht oder Starkregen angekündigt ist", erzählt er. Laut Winkelbauer hat das viel mit dem Regenrückhaltebecken des Hochwasserschutzzweckverbands Elsenz-Schwarzbach zu tun, das im Herbst 2015 am Weihwiesenbach oberhalb von Bammental eingeweiht wurde. Seither herrscht dort auch bei stärkeren Regenfällen Ruhe – mit einer Ausnahme: das Jahrhunderthochwasser in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 2016, das in der Elsenztalgemeinde schwere Schäden anrichtete.

"Das Becken leistet uns gute Dienste", betont Winkelbauer im Gespräch mit der RNZ. Wenn bei einer topografischen Lage wie in Bammental eine Super-Gewitterzelle über dem Kessel festsitze, komme jedes übliche Hilfsmittel an seine Grenze. "Das Becken hat eine feste Schiebereinstellung und kann nicht nicht funktionieren", betont Gerold Werner. Der Geschäftsführer des Hochwasserschutzzweckverbands erklärt: "Der Rückhalt ist extrem wichtig, um Schäden zu verhindern. Die Wassermengen aus dem rund sechs Quadratkilometer großem Einzugsgebiet des Weihwiesenbachs sind bei Starkregen deutlich größer, als die Verdolung des Baches abführen kann."

Doch Becken hin oder her: Beim Thema Hochwasserschutz gibt es immer Potenzial zur Weiterentwicklung. Denn nicht nur wegen des ehrenamtlichen Einsatzes werden bei der Feuerwehr Ideale groß geschrieben: "Bei uns geht es immer darum, vor die Hochwasserlage zu kommen, am liebsten 20 Minuten vor jedem Einsatz", betont der Kommandant das hehre Ziel. Dafür stecke man nach jeder Überflutung die Köpfe zusammen, analysiere und schärfe nach.

Kommandant Timo Winkelbauer.

Und so hat sich seit dem Hochwasser 2016 und der damaligen Kritik einiges getan: Seither werden einmal pro Woche vom Bauhof die Rechen am Weihwiesenbach überprüft und gegebenenfalls gereinigt. Hochwasser-, Alarm- und Einsatzpläne etwa für eine Notlage an der Elsenz wurden aufgestellt, überarbeitet und verfeinert. Und im vergangenen November wurden auch die Ergebnisse des kommunalen Starkregenrisikomanagements vorgestellt, samt Starkregengefahrenkarten, Steckbriefen für Risikoobjekte sowie einem Handlungskonzept für Starkregenereignisse.

Gerade in jüngster Zeit – Corona sei dank – hat die Feuerwehr viel Zeit in das Thema Prävention gesteckt, wie Winkelbauer betont. "Wir haben zwei Rollcontainer umgebaut und mit Wassersaugern und Pumpen identisch aufgebaut, sodass wir immer das gleiche Paket vorhalten können." Auch werden bereits im Vorfeld potenzieller Unwetterlagen gefüllte Sandsäcke und Straßensperrungen auf einen Anhänger geladen.

Hintergrund Das Regenrückhaltebecken am Weihwiesenbach im Steckbrief. > Volumen: 42.800 m3 [+] Lesen Sie mehr Das Regenrückhaltebecken am Weihwiesenbach im Steckbrief. > Volumen: 42.800 m3 > Dammlänge: 200 Meter > Dammbreite: max. 65 Meter > Verbautes Erdmaterial: 22.800 m3 > Einzugsgebiet: 6 km3 > Abfluss bei Starkregen: 4,10 m3/s > Abfluss ohne Damm: 15,11 m3/s > Abflusskapazität Verdolung: 4,3 m3/s > Schutzgrad: 100-jährl. Hochwasser > Fertigstellung: September 2015 > Bauzeit: rund anderthalb Jahre > Gesamtkosten: 2,1 Millionen Euro > Anlagentyp: ungesteuertes Becken

"Wir sind zudem gerade dabei, ein Starkregenalarmierungssystem bei uns einzuführen", erklärt der Kommandant. Mit dem Flutinformations- und Warnsystem (Fliwas) könne man etwa anhand des Wetterberichts für beliebige Punkte im Wald berechnen, wie viel Regen wann in welchen Zeitraum fällt. So könne früher Alarm geschlagen, Sandsäcke und Fahrzeuge in Vorbereitung in bestimmten Gebieten positioniert und Gebäude gezielt geschützt werden. "Ich erwarte mir sehr viel davon, Infos digital in Echtzeit austauschen zu können", sagt Winkelbauer und hofft, dass neben Neckargemünd bald auch Wiesenbach und Gaiberg das System einführen.

Der Kommandant hält zudem mehr elektronische Technik am Weihwiesenbach für "dringend nötig", etwa Kameras und Pegelmesser an den kritischen Rechen, wie sie bei der Bammentaler Tapetenfabrik an der Elsenz bereits vorhanden sind. "Dass ist ja keine Raketentechnik mehr und würde uns die Kontrolle und Lageeinschätzung aus dem Feuerwehrhaus sehr erleichtern", untermauert Winkelbauer seinen Wunsch.

Am Weihwiesenbach wurde laut Gerold Werner vom Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach aus Kostengründen keine Stromleitung verlegt. Per Kamera sei die Lage schwierig einzuschätzen, einfacher sei es, sich vor Ort ein Bild zu machen. "Entscheidend ist aber vor allem der Einstaubeginn im Becken, so Werner, "der über eine Sonde automatisch aufs Handy mitgeteilt wird."Allen Hilfsmitteln zum Trotz bleibe die Grundproblematik: Die Topologie, ein enges Bachbett, dichte Bebauung, hohe Versiegelung – und immer stärker werdende Regenereignisse als Variable. Mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens und der Optimierung der Rechen und ihrer Kontrolle sowie Säuberung seien wichtige Maßnahmen umgesetzt worden, äußert sich Werner zufrieden.

Es bleibt die Renaturierung des Weihwiesenbachs als dritte große Aufgabe. Etwa die Umgestaltung in Form einer Aufweitung des Bachbettes, Reduzierung der Fließgeschwindigkeit – und damit der Überschwemmungsgefahr. Ende 2020 versprach das Bauamt, dass die Fachplaner den ihnen 2017 angetragenen Auftrag zügig wiederaufnehmen werden ...