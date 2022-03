Bammental. (luw) Singende "Spaziergänger" mit Kerzen, darunter vereinzelt verkleidete Hexen, Diskussionen über Zahlen und Fakten – und am Rande tauchen Schilder auf, die "Freiheit für die Ukraine" fordern: Besonders reges Treiben herrschte an diesem Rosenmontag beim wöchentlichen "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen. Das dürfte nicht nur am derzeit alles überschattenden Krieg in der Ukraine sowie an der dann doch irgendwie präsenten Fastnacht gelegen haben. Sondern auch daran, dass die Bammentaler CDU erstmals mit einem Info-Stand am Rathaus vertreten war, um sich "der Diskussion zu stellen", wie es im Vorfeld hieß.

CDU-Politiker Albrecht Schütte (r.) stand vorm Rathaus zum Gespräch bereit, die Polizei war mit „Anti-Konflikt-Team“ vor Ort. Foto: Alex

"Das Gespräch ist immer besser als Spaltung", begründete CDU-Vorstandsmitglied Reinhard Wüst gegenüber der RNZ den Schritt des Gemeindeverbands. Zu Beginn zeigte er sich noch "gespannt", ob und wie das Gesprächsangebot von den an diesem Abend über 100 anwesenden "Spaziergängern" angenommen werden würde. Hinterher war auch der CDU-Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte zufrieden mit dem Verlauf: "Außer einer Ausnahme waren das sehr freundliche, sehr höfliche Gespräche", resümierte Schütte. Auch die Polizei war mit drei Beamten vor Ort: "Anti-Konflikt-Team" war auf deren Rücken zu lesen – einschreiten mussten sie nicht.

Diese von Schütte angesprochene "Ausnahme" machte gleich zu Beginn auf sich aufmerksam: Zunächst ruhig, redete sie sich immer mehr gegenüber dem fast zwei Meter großen Kommunal- und Landespolitiker in Rage. Sie sprach von "eigenen Informationen" über "mehrere Fälle", in denen Menschen infolge einer Covid-19-Impfung erkrankt oder gestorben seien. Deshalb protestiere sie gegen eine Impfpflicht, ließ sie schließlich geradezu schreiend wissen. Sie berichtete davon, zu Beginn der Pandemie auf das "Drama" in der Öffentlichkeit hereingefallen zu sein, sodass sie dachte, gemeinsam "mit Millionen von Menschen" durch das Coronavirus in Lebensgefahr zu sein. "Aber dann habe ich selbst mal studiert, was in diesem Land passiert", sagte sie später, wieder etwas beruhigt, gegenüber der RNZ. Sie kritisiert einerseits die "Mainstream-Medien" wie ARD und ZDF als unglaubwürdig, nennt andererseits eine 2009 ausgestrahlte Dokumentation des Fernsehsenders Arte namens "Profiteure der Angst" als Beleg für ihre Ansicht: "Die Pharmalobby ist zu stark", meint sie. Kritisch sehe sie zudem die Rolle des Microsoft-Gründers Bill Gates in der Pandemie.

Andere "Spaziergänger" konfrontierten Schütte mit der aus ihrer Sicht unzureichenden Datenlage über Todesfälle infolge von Corona-Infektionen. "Mich wundert, dass wir nicht darüber reden, wenn jemand an Corona stirbt – in den USA ist das anders", entgegnete Schütte, der eine klare Übersterblichkeit als Beleg für die Gefahr durch das Virus anführte. Zudem erinnerte er mit Blick auf sich ständig ändernde Auflagen daran, dass man in einer Pandemie "vieles nicht weiß". "Diese Worte aus dem Mund eines Politikers hätte ich mir öfter gewünscht", antwortete eine Frau.

Nach dem "Spaziergang" fanden sich die Teilnehmer wieder vorm Rathaus ein. "Die Gedanken sind frei" wurde ebenso gesungen wie ein Protest-Lied aus der Feder einer Offenburger Homöopathin, die auch schon auf "Querdenken"-Demonstrationen auftrat. Laut Medienberichten gab es bereits einen Strafbefehl gegen sie, weil sie ohne Diagnose Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll. "Du lass Dich nicht verdummen, durch Trug und Heuchelei" heißt es in der ersten Strophe ihres Liedes ...