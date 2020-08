Von Benjamin Miltner

Bammental/Meckesheim. Dass ein Polizist aus dem Nähkästchen plaudert, Details zu Ermittlungen und aktuellen Fällen preisgibt – diese Chance bietet sich nur sehr selten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war eben so eine Ausnahme. Gerhardt Mackert, Leiter des für Bammental zuständigen Polizeireviers Neckargemünd, präsentierte nicht nur die Kriminalstatistik für das Jahr 2019, sondern gab auch Einblicke in aktuelle Fälle der Elsenztalgemeinde. Ein besonders spannender Fall: Das Auflösen eines Drogenschwerpunkts, der sich über Monate in Reilsheim befand.

Die Anfänge

Spätsommer 2019 in Bammental: Beim Rathaus beklagen sich immer mehr Menschen über die Situation im Bereich rund um das Anna-Scherer-Haus – das größte örtliche Pflegeheim – und den nahen Rewe-Markt. Den Inhalt der Beschwerden fasst der Polizeibeamte so zusammen: In dem Bereich hielten sich vor allem nächtens immer häufiger Jugendliche auf, die Lärm machen und Dreck hinterlassen. "Bei uns gingen relativ viele Ordnungsstörungen ein", berichtet Revierleiter Mackert. Schnell stellt sich heraus, dass eine Konfliktlinie zwischen Jugendlichen verläuft : Die Schüler des Kurpfalz-Internats sind anderen Bammentaler Jugendlichen ein Dorn im Auge, sie sehen diese laut Mackert als elitär an. "Die Internatsschüler wurden rund um den Rewe-Kreisel angemacht, beleidigt, bedroht und teils auch angegriffen", schildert der Kriminalhauptkommissar. Als die Situation eskalierte, ging die Polizei "massiv dazwischen", seitdem habe sich der Konflikt beruhigt. Aber da war noch eine andere Sache: "Es gab Hinweise, dass am Vorplatz des Scherer-Hauses mit Drogen gedealt wird", berichtet Mackert. Zunächst blieb alles nebulös.

Die Ermittlungen

"Wir mussten ganz von vorne anfangen", erzählt Mackert. Mit eigenen Kräften des Reviers Neckargemünd begannen die umfangreichen Beobachtungen und Ermittlungen "Nach einem Vierteljahr hatten wir dann einen Überblick, wer und was in der Gegend so verkehrt", erklärt der Revierleiter und lässt einen Fachbegriff fallen: Ameisenhandel – also der illegale Straßenhandel von Drogen. Die Polizei hatte Stück für Stück die Laufkundschaft identifiziert. Jugendliche, viele minderjährig, die Marihuana kauften und konsumierten. "Die Identifizierung des Händlers gestaltete sich schwieriger – der war wie vom Erdboden verschwunden", schildert Mackert.

Der Händler

In der Folge musste also Verstärkung her. Anfang des Jahres übernahm ein Einsatzzug der Kriminalpolizei – laut Gerhardt Mackert eine Gruppe von "vier jungen Leuten" – die verdeckten Ermittlungen. Auch diese zogen sich über Monate. "Über ein Foto ist es dann gelungen, den Händler namhaft zu machen", berichtet der Revierleiter. Es handelt sich um einen jungen Mann aus Meckesheim. Auch seine nahe des Anna-Scherer-Hauses wohnende Freundin war beteiligt und wurde identifiziert. Ende Juni war es dann so weit: Den Ermittlern lagen genug Beweise für Hausdurchsuchungen in Bammental und Meckesheim vor. "In den beiden Wohnungen haben wir dann alles gefunden, was man so als Rauschgifthändler braucht", erzählt Mackert und zählt auf: Amphetamine, Kokain, Ecstasy, Marihuana. Dem Meckesheimer konnten laut dem Revierleiter mehrere Straftaten nachgewiesen werden, die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. "Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft und darf mit einer erheblichen Freiheitsstrafe rechnen", schätzt der Kriminalhauptkommissar ein. Seine Freundin sei dagegen auf freien Fuß – und Reilsheim sei letztendlich kein Drogenschwerpunkt mehr.