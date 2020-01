Von Benjamin Miltner

Bammental. Es geht endlich los. Jahrelang wurde geplant, gesprochen und teils auch heftig gestritten über die neue Kindertagesstätte im Bammentaler Sportzentrum. Jetzt stehen tatsächlich die Bauarbeiten kurz vor dem Beginn. Die letzten Hürden hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung aus dem Weg geräumt – die RNZ fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

> Rückbau vor Neubau: Vor dem Neubau kommt zunächst ein Abriss. Denn an der Stelle, wo ab kommenden Herbst zunächst 30 Kinder unter und 45 Kinder über drei Jahren spielen sollen, steht derzeit noch das alte Clubhaus des FC Victoria. Dieses muss zuerst weichen – und die Rückbauarbeiten dazu hat der Gemeinderat nun vergeben. Für rund 128.000 Euro erhielt die Firma Orth Recycling aus Eppelheim den Zuschlag. Sie wird nach den Weihnachtsferien am kommenden Dienstag, 7. Januar, mit dem Rückbau des FC-Clubhauses beginnen.

Hintergrund Die neue Kindertagesstätte im Sportzentrum soll zu Beginn des Schuljahres 2020 und damit ab September nutzbar sein. Das ist nach wie vor das große Ziel der Gemeindeverwaltung. "Aktuell haben wir keine Verzögerungen zu befürchten", konnte Bauamtsleiter Busch eine entsprechende Rückfrage von Rüdiger Heigl (SPD) beantworten. Die neue Kindertagesstätte im Sportzentrum soll zu Beginn des Schuljahres 2020 und damit ab September nutzbar sein. Das ist nach wie vor das große Ziel der Gemeindeverwaltung. "Aktuell haben wir keine Verzögerungen zu befürchten", konnte Bauamtsleiter Busch eine entsprechende Rückfrage von Rüdiger Heigl (SPD) beantworten. Rund sechs Wochen dauert ab Anfang Januar der Rückbau des alten Clubhauses, etwa Mitte Februar beginnt dann mit dem Rohbau die eigentliche Errichtung der Kita. Der Holzbau soll Ende März/Anfang April starten und ermöglichen, dass alle weiteren Arbeiten pünktlich zum Schulbeginn beendet sind. "Wir tun alles dafür, dass wir alle Kinder rechtzeitig unterbekommen", versicherte Bürgermeister Holger Karl. (bmi)

"Das ist dann gleichzeitig auch der Startschuss für den Neubau der Kita", sagte Bauamtsleiter Oliver Busch im Gemeinderat. Mit dem Entsorgungsfachbetrieb Orth habe man bereits 2015 bei einem Objekt in der Schubertstraße sehr gute Erfahrungen gemacht. Busch konnte damit Dirk Nebelung (UWB) beruhigen, der wissen wollte, warum die Angebote der vier weiteren Mitbewerber bei rund 177.000 bis 226.000 Euro lagen und somit knapp 40 bis 80 Prozent teurer waren.

> Gemeinde und Verein sind sich einig: Positiv zu vermelden ist auch, dass sich Gemeindeverwaltung und FC Victoria nach langen Verhandlungen geeinigt haben. Mitte Dezember wurde der Erbpachtvertrag für das Grundstück, auf dem noch das alte Clubhaus und bald die neue Kita steht, aufgelöst sowie ein neuer Erbpachtvertrag für die Nachbarfläche mit dem neuen Clubhaus unterschrieben. "Es hat lange gedauert und viele komplexe Detail-Abstimmungen benötigt, aber letztlich haben wir eine Einigung gefunden, mit der alle gut leben können", äußerte sich Rathauschef Holger Karl auf RNZ-Nachfrage.

> Regelung der Übergangszeit: Der Gemeinderat hat indes einstimmig einer Ablösevereinbarung zwischen Gemeinde und Verein zugestimmt. Darin wird etwa geregelt, dass die Gemeinde die komplette Erschließung für das im Bau befindliche neue Vereinsheim übernimmt. Sie sorgt zudem in der Übergangszeit für die Unterbringung von Ausrüstung sowie der Sportler während des Spiel- und Trainingsbetriebs. Dafür hat die Gemeinde bis Ende April – dann soll das neue Vereinsheim fertig sein – zum einen die Räumlichkeiten der benachbarten Tennisanlage in der Schwimmbadstraße angemietet, die mittlerweile zum TV Bammental gehört.

Zum anderen stellt die Gemeinde drei Container als weitere Duschen und Umkleiden zur Verfügung. Die stehen aktuell noch in der Kriegsmühle und waren für die dortige Erstunterbringung des Rhein-Neckar-Kreises für Flüchtlinge angedacht, aber nie in Betrieb gewesen. "Das Landratsamt ist uns hier sehr entgegenkommen", erklärt Karl auf Nachfrage.

Weiter fördert die Gemeinde den Neubau des Clubhauses mit 45.000 Euro, zahlt dem FC Victoria zudem rund 5000 Euro für Miet- und Nutzungsausfälle und streckt den vom Badischen Sportbund zu erwartenden Zuschuss über 135.000 Euro vor.

> Begehren weiterer Vereine: "Das ist eine sehr schöne Geschichte, was der FC da hinstellt", begrüßte Franz Buscholl (UWB) den Neubau des Clubhauses und die Unterstützung durch die Gemeinde. Er regte an, dass die für den FC getroffene Vorfinanzierung durch die Gemeinde grundsätzlich als Möglichkeit in die Vereinsförderung aufgenommen werde. "Es soll kein ,Lex FC’ bleiben. So eine Finanzierung zu stemmen, ist auch für andere Vereine schwierig", betonte Buscholl, selbst Erster Vorsitzender des TV Bammental. Bürgermeister Karl versprach, den Vorschlag aufzunehmen und in einer der nächsten Sitzungen darüber zu entscheiden.

Info: Der FC Victoria verabschiedet sein altehrwürdiges Clubhaus in der Schwimmbadstraße 17 mit einer Abschiedsfete samt Livemusik von Armin Molitor am Samstag, 4. Januar, ab 19 Uhr.