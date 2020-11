„Land unter“ heißt es bei der Unterführung in der Industriestraße wie hier im Juli 2018 häufiger. Eine andere Schwachstelle bei Starkregen sind die Rechen am Weihwiesenbach. Fotos: Priebe/Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Starkregenrisikomanagement: Das ist nicht nur ein Wortungetüm, sondern klingt auch "bürokratisch", wie Holger Karl es formuliert. Bammentals Bürgermeister sieht darin aber auch "ein spannendes und wichtiges Thema", wie er in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats sagte. Die RNZ fasst die Ergebnisse des kommunalen Starkregenrisikomanagements zusammen.

Die Vorgeschichte

"Wir sind zu dieser Aufgabenstellung im Zuge der Renaturierung des Weihwiesenbachs gekommen", leitete Karl ein. Das kleine, innerörtlich in einem Kanal verlaufende Gewässer hat in Bammental immer wieder für große Überflutungen gesorgt. Daher wurde ein großes Rückhaltebecken vom Land gefördert und 2015 eingeweiht. Das Zwei-Millionen-Bauwerk konnte beim Hochwasser im Mai 2016 aber die Überflutung weiter Teile des Ortes nicht verhindern. Also gab die Gemeinde eine Starkregen-Gefahrenkarte zur Analyse der Überflutungsgefahr in Auftrag. Zunächst nur für Bammental gedacht, wurde die Aufgabe dann für den gesamten Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd (GVV) koordiniert und vom Heidelberger Ingenieurbüro "Geomer" durchgeführt.

Der Prozess

Der Prozess umfasst drei Phasen: Erstens die Gefährdungsanalyse beleuchtet mögliche Überflutungen und stellt Starkregengefahrenkarten auf. "Im Unterschied zu Hochwasserkarten, die sich nur mit dem Gewässer selbst befassen, zeigen diese Karten, wie und wo das Wasser auftrifft und welchen Weg es geht", erklärte André Assmann von "Geomer". Zweitens die Risikoanalyse beschäftigt sich mit dem Umgang der Situation vor Ort, definiert Risikoobjekte, -bereiche und dazu passende Steckbriefe und Aufgaben. Drittens das Handlungskonzept führt die gewonnenen Erkenntnisse zusammen. "Es ist die politische Grundlage für Handlungsweisen", so Assmann. "Was man daraus macht und alle weiteren Schritte liegen in der Hand der Kommunen." Das Projekts für den gesamten GVV hat 185.000 Euro gekostet, wovon das Land 70 Prozent übernimmt. Von den übrig bleibenden rund 55.000 Euro trägt Bammental qua Gemarkungsfläche 12.000 Euro. "Das ist es absolut wert", meinte nicht nur Bürgermeister Holger Karl.

Die Risikobereiche

Fünf Bereiche wurden in der Elsenztalgemeinde hier ausgemacht: Ein sehr hohes Risiko wie sehr hohe Priorität sehen die Experten für das Oberdorf. Hier seien die Straßen bei Starkregen nicht befahrbar, die Erreichbarkeit für Rettungsdienste eingeschränkt. Im Industriegebiet gebe es ein hohes Risiko für einen "gewerblichen Ausfall und hohen ökonomischen Schaden". Ursächlich ist hier vor allem die "Abfluss- und Erosionsproblematik" oberhalb der Industriestraße auf dem Gelände der Baumschule. Weiter im Ort ist die Industriestraße bei Starkregen nicht befahrbar und das Industriegebiet wie das Wohngebiet "Großer Höhenweg" nicht erreichbar. Häufig überfluten die Wassermassen etwa die Unterführung beim Rewe-Markt. Ein jeweils mittleres Risiko wird für die Wohngebiete Vorstädtl und Rotenberg festgestellt.

Die Risikoobjekte

Mit einem sehr hohen Risiko eingeschätzt wird der Kindergarten Kleine Helden am Vertusplatz, wo bei Starkregen kaum ein Abfluss gewährt ist und der auch bei einem Hochwasser der Elsenz gefährdet ist. Ein hohes Risiko sehen die Experten beim Feuerwehrhaus, dem Pflegeheim Anna-Scherer-Haus sowie der Elsenzpassage in der Hauptstraße. Hier ist überall jeweils ebenfalls der Wasserabfluss das Problem, Überflutungen der Gebäude und eine nicht mehr gegebene Erreichbarkeit sind die Folgen.

Die Hausaufgaben

Hier stehen vor allem Bauamt und Bauhof in Verantwortung. "Die Liste ist gut gefüllt, ist wird keine Langeweile auftreten", stellte Assmann fest. Es gilt unter anderem, jährlich das Handlungskonzept zu prüfen, Bewohner und Anlieger entsprechende Information, Plakate und die Gefahrenkarten etwa über das Internet bereitzustellen, Starkregen und Hochwasser in Bebauungsplänen und bei Baugenehmigungen zu berücksichtigen. Was die Risikobereiche angeht, so sind im Industriegebiet Maßnahmen am Hang nötig, etwa eine Untergliederung mit Hecken oder Grünland, in der Industriestraße die Ertüchtigung oder die Anschaffung weiterer Pumpen im Bereich der Unterführung, im Oberdorf und im Vorstädl die regelmäßige Reinigung der Rechen sowie Verdolungen und eben die große Aufgabe: die Renaturierung des Weihwiesenbachs.

Die Fragen

Wie es eben mit dem Weihwiesenbach nun weitergeht, wollte Rüdiger Heigl (SPD) wissen. "Die Daten, die wir jetzt gewonnen haben, sind Grundlage für die weitere Planung" betonte Oliver Busch. Laut dem Bauamtsleiter werden die Fachplaner den Auftrag, der bereits 2017 vergeben worden war, nun zügig wiederaufnehmen, wie er auf Nachfrage von Elisabeth Hanne (UWB) betonte. Auf Dirk Nebelungs (UWB) Anregung, Gewässerschauen an Weihwiesenbach und Bittersbach häufige als wie vorgesehen alle fünf Jahre durchzuführen, entgegnete Rathauschef Karl: "Ich glaube, der Weihwiesenbach steht unter guter Beobachtung – Wir haben dort ein sehr aufmerksames Publikum." Auf Nachfrage von Albrecht Schütte erklärte Experte Assmann, dass Starkregenereignisse im Zuge des Klimawandels in den vergangenen 20 Jahren nicht unbedingt heftiger, aber häufiger vorkommen. Dies habe keinen Einfluss auf die geplanten Maßnahmen.