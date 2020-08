Bammental. (bmi) "Es ist Besserung eingetreten." Oliver Busch ist erleichtert. Bei Bammentals Bauamtsleiter hat sich in Zuge der Sanierung der Reilsheimer Straße (K 4160) in den vergangenen Wochen viel Kritik abgeladen. Vor allem die Reilsheimer waren frustriert über die hohe Verkehrslast, die sich im Zuge der Vollsperrung auf der Umleitungsstrecke durch ihr Wohngebiet schlängelt. Über die Lkw, die das für sie geltende Durchfahrverbot ignorieren. Und über die aus der Sicht der Anwohner mangelnden Maßnahmen von Gemeinde und Landratsamt. Jetzt aber versprechen drei Faktoren Hoffnung, dass sich die Last der Laster verringert.

Die Korrektur der Halbschranke

Gut gemeint, aber Ziel verfehlt: Das war die Meinung vieler Bammentaler zur Halbschranke mit drei Blinklichtern, die vergangene Woche auf der K 4160 zwischen Gauangelloch und Bammental aufgestellt wurde. Ihr Ziel war es, die letzten Lkw-Fahrer von der Durchfahrt gen Reilsheim abzuhalten und auf die letzte Wendemöglichkeit hinweisen. Nur stand die Sperre nicht direkt am zum Wenden auserkorenen Parkplatz, sondern erst rund 100 Meter weiter. Eine knappe Woche Abstimmung zwischen dem zuständigen Landratsamt, der Gemeinde und der ausführenden Firma dauerte es, ehe die Sperre am Mittwoch dann an den Parkplatz versetzt wurde. "Wer jetzt noch als Lkw-Fahrer nach Bammental fährt, hat mehrere Verbotsschilder ignoriert, wurde in den Gegenverkehr geleitet – da kann man nicht mehr mit Unkenntnis kommen, sondern muss von Vorsatz sprechen", meint Busch. Das am Parkplatz für Irritationen sorgende große Banner mit der Aufschrift "Keine Lkw – no trucks" steht nun an der Abzweigung bei Gauangelloch.

Die Kontrollen der Polizei

Fast täglich war diese Woche die Polizei vor Ort, kontrollierte in und um Bammental den Verkehr. Das zeigt Wirkung. Bauamtsleiter Busch sagt: "Es hängt zwar immer noch mal ab und an ein Laster in Bammental fest, aber es ist deutlich besser geworden".

Die Sperrung der L600

Für Linderung sorgt auch die seit dieser Woche geltende Vollsperrung der Landesstraße L600 zwischen Lingental und Gaiberg. "Jetzt merkt man erst einmal, wie viele Laster über diese Strecke auch durch Bammental fahren", meint Busch. Ein weiterer Vorteil: die Sommerferien, durch die der Verkehr insgesamt ebenfalls abnimmt.