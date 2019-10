Von Anja Hammer

Bammental. Es gibt ein magisches Wort, das bei einer ganzen Generation ähnliche Reaktionen hervorruft: Wenn der Begriff "Pueblo" fällt, dann fangen alle über 40 an, mit leuchtenden Augen von einer goldenen Zeit zu schwärmen. "Pueblo" - so hieß die Disco, die bis 1995 die Jugendlichen und Junggebliebenen in Massen nach Bammental zog.

"Eigentlich durften nur 500 rein", erinnert sich Friedrich Kappes. "Aber am Wochenende waren zu Spitzenzeiten fast 1000 Menschen drin." Der Bammentaler muss es wissen: Als DJ Fritz brachte er fast zehn Jahre lang die Menge auf der Tanzfläche zum Ausrasten. Das hat für den 55-Jährigen bis heute Auswirkungen: "Selbst in Heidelberg werde ich noch darauf angesprochen", sagt der Computer- und Telekommunikationstechniker und betont dabei, dass das Pueblo ja eine Gemeinschaftsleistung gewesen sei.

Doch der Hype ist nicht ohne Grund: In den 70ern eröffnete das Pueblo dort, wo heute der Nettomarkt ist. Die aztekisch dekorierte Disco war übrigens nicht die erste an dieser Stelle: Die Vorgänger hießen "Skylight" und "Le Gare"; aber als "Pueblo" entstand der Kultstatus.

Den Oberlippenbart und die Mähne aus den 80ern hat Friedrich Kappes heute abgelegt. F: privat

"Das Pueblo war einfach zentraler Treffpunkt", sagt Kappes. "Internet und Smartphone-Apps gab’s da noch nicht." Aus dem ganzen Umkreis seien die Gäste gekommen, sogar aus Darmstadt und Heilbronn. Wenn das Pueblo um 19.30 Uhr öffnete, seien "ruck-zuck" 500 Gäste drin gewesen. Der Abend lief stets nach dem gleichen Schema ab: In der ersten Stunde lief Discofox. "Und wenn die Leute aufgewärmt waren, ging’s richtig los", berichtet der frühere DJ. Neue Deutsche Welle, Italo-Pop und Chart-Hits: "Bei ,You’re my heart, you’re my soul’ von Modern Talking ist das Pueblo fast geplatzt", berichtet Kappes. "Und zum Siedepunkt gab’s dann Rock." Wobei er ab und an auch nach "I was made for loving you" von Kiss "Marmor, Stein und Eisen bricht" spielte. "In dieser Stimmung ging alles - da sangen auch die harten Jungs mit", schmunzelt Kappes.

DJ war er übrigens nicht sofort: Ab 1983 habe er sich "hochgearbeitet" - über Gläser spülen, Jacken aufhängen und Musik machen bei der"Teenie-Time", bei der sonntagnachmittags die unter Vierzehnjährigen in die Disco durften. "Als Junge vom Dorf war die Disco-Welt einfach faszinierend", sagt der gebürtige Mückenlocher. In den letzten Jahren des Pueblo machte er dagegen weniger, Oliver Wagner, Torsten Meschler und Marcus Petzel übernahmen. Sie tragen das Pueblo noch immer im Herzen: "Es fehlt uns allen", sagt Wagner. Daher rief er vor rund 15 Jahren zusammen mit seinen DJ-Kollegen und den Wiesenbacher Kerweborscht die Pueblo-Revival-Party ins Leben, die jedes Jahr in der Wiesenbacher Biddersbachhalle stattfindet. "Aus Sicherheitsgründen gibt es 1000 Karten, aber wir könnten locker das Doppelte verkaufen", berichtet der 44-Jährige, der sich mit einer Licht- und Tontechnikfirma selbstständig gemacht hat. Viele Aufträge für Geburtstags- und Hochzeitsfeiern erhält er nicht zuletzt wegen des Pueblo. "Die Leute wollen einfach die Musik von der Zeit im Pueblo hören."