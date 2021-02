Der plakative Landtagswahlkampf ist eröffnet. Kein Zufall dürfte sein, dass die Grünen mit dem Neckargemünder Landtagsabgeordneten und Stadtrat Hermino Katzenstein in Bammental ihre Plakataktion starteten. Hier ist sein christdemokratischer Landtagskollege Albrecht Schütte Gemeinderat. War am Samstagnachmittag die Hauptstraße noch ausschließlich „grün“, so gesellten sich bis zum Abend auch die Plakate von Schütte sowie die Wahlwerbung der Europapartei Volt hinzu. Foto: Frenzel

Von Benjamin Miltner

Bammental. Parlamentarische Demokratie, politische Willensbildung, Gleichbehandlung: Über diese Grundsätze der Gesellschaft und des politischen Systems diskutierten die Gemeinderäte in öffentlicher Sitzung, als sie über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen zu entscheiden hatten. Die Neufassung der Satzung über entsprechende Erlaubnisse und Gebühren stand an. Müssen, sollen oder dürfen es ein paar Plakate mehr sein? Um diese Kernfrage drehte sich die Debatte. Es durften mehr sein. Letztlich wurden 15 statt zehn Plakate als Maximum bei Veranstaltungsankündigungen festgesetzt.

Die Regeln für Plakatierungen waren bisher nur im Verzeichnis über die Sondernutzungsgebühren zu Werbe- und Hinweisschildern geregelt, jetzt erhalten sie auch im Textteil der Satzung einen eigenen Paragrafen. "Die Plakatierung von politischen Parteien hatte der Gemeinderat bisher immer im Wahlvorfeld beschlossen", erklärte Rother. Ab sofort gilt für Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide: Plakate dürfen maximal in DIN A 1 und frühestens sechs Wochen vor dem Wahltermin angebracht werden. Und zwar im Bereich der Hauptverkehrsachse – Reilsheimer Straße, Industriestraße, Hauptstraße und Wiesenbacher Straße – an maximal 35 Standorten, im übrigen Gemeindegebiet zusätzlich an 20 Standorten. Ein Verbot gilt dagegen im Bereich des Bammentaler Inselparks, auf dem Schulgelände und im Umkreis von 20 Metern der Wahlräume und -gebäude.

Außerhalb von Wahlen sah die Verwaltung für alle Arten von Veranstaltungen maximal zehn Plakate und eine Anbringung frühestens zwei Wochen vor Anlass vor. Und genau daran störte sich Albrecht Schütte (CDU/BV). "Ich glaube nicht, dass wir der parlamentarischen Demokratie einen Gefallen tun, wenn Werbemöglichkeiten für Parteien immer weiter eingeschränkt werden", platzte es aus dem Landtagsabgeordneten heraus. "Wir tun so, als wäre demokratische Auseinandersetzung etwas Schlimmes." Schütte wollte daher eigens für Vereine und politische Parteien aus Bammental 25 Plakate pro Veranstaltung zulassen.

Bürgermeister Holger Karl betonte, dass die bisherige Regelung nicht verschärft, sondern fortgeschrieben werde. "Sie dient dazu, die Plakatierung bei einem normalen Maß zu halten, ergibt absolut Sinn und hat immer gut funktioniert", warb er für den Verwaltungsvorschlag. Bei einer Unterscheidung zwischen Veranstaltern aus Bammental und anderen Orten sah Karl den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt. "Ich habe grundsätzlich kein Problem mit 25 Plakaten", entgegnete Schütte. "Aber wir schon, denn wir haben dann den Ärger", antwortete der Rathauschef.

Rüdiger Heigl (SPD) sprang ihm zur Seite: "Alles auf 25 zu erweitern, ist unklug. Sonst haben wir künftig eine Flut von Plakaten zu irgendwelchen Kunstausstellungen in Speyer." Die Nachfrage von Clemens Deibert (UWB) nach einer Unterscheidung von politische Parteien und anderen Anbietern verhallte, ehe Rainer Stetzelberger 15 Plakate vorschlug. Ein Kompromiss, der sich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung als mehrheitsfähig herausstellte.

Die komplette Satzung für Sondernutzungen wurde dagegen einstimmig angenommen und regelt die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen wie Straßen und Plätzen über den Gemeingebrauch hinaus, wie Kämmerin Eva-Maria Rother erklärte. Dass die bisher gültige Satzung aus dem Jahr 1967 eine Auffrischung benötigte, darüber war sich das Räterund ebenso einig wie über die meisten Anpassungen und Änderungen. So sind künftig keine Gebühren mehr vorgesehen für Schaukästen, das Abstellen von Fahrzeugen, das Aufstellen von Fahrradständern, Schaubuden sowie Ausstellungen oder Vorführungen auf öffentlichen Plätzen.

Die Tarife für Kioske, Imbiss- und Verkaufsstände im Alltag sowie bei Volksfesten wie der Bammentaler Kerwe wurden ebenso neu festgelegt. Die Außenbewirtschaftung mit Tischen und Sitzgelegenheiten war für Restaurants bisher schon gebührenpflichtig, wird aber erst jetzt bei den Sondernutzungen definiert. "Wie steht es um Heizpilze im öffentlichen Raum", wollte Anette Rehfuss (Grüne) wissen. "Es ist alles verboten, was nicht explizit in der Sondernutzung erlaubt ist", betonte Karl. Für das Aufstellen von Heizpilzen sei entsprechend eine Satzungsänderung nötig – worauf Rehfuss im Frühjahr nochmals zurückkommen möchte.