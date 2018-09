Die Baustelle in der Industriestraße geht in eine zweimonatige Verlängerung. Foto: Alex

Bammental. (bmi) Einbahnstraßenregelung in der Industriestraße, erhöhter Ausweichverkehr in der ohnehin schon engen Hauptstraße - willkommen in Bammental 2018. Die seit März laufende Sanierung der Kreisstraße 4160 stellt für die Elsenztalgemeinde eine hohe Belastung dar. Die Bewohner haben sich, wohl oder übel, an die Situation gewöhnt. Und die wird sich so schnell auch nicht verbessern, denn: Der Bau verzögert sich.

Die Lage auf der Baustelle

Dass der erste Bauabschnitt von der S-Bahn-Unterführung bis zur Friedensbrücke nicht wie geplant Ende Juli oder Anfang August abgeschlossen ist, war schon länger klar. Nun ist aber auch der zwischenzeitlich ausgerufene Termin Ende September Utopie. Ende November, so lautet die neue Maßgabe. "Alle Seiten arbeiten daran, dass wir dieses Ziel halten können", sagt Oliver Busch. Der Bammentaler Bauamtsleiter betont: "Wir sind nun guter Dinge, dass wir das so hinkriegen." Bis Mitte November soll die Firma Peter Gross Bau aus Mannheim bei weiter laufendem Einbahnstraßenverkehr in Richtung Neckargemünd den Straßenbau abschließen. Dann sind die Asphaltarbeiten dran - und die Industriestraße wird abschnittweise vollgesperrt.

Die Gründe für die Verzögerung

Drei Faktoren waren es im Großen und Ganzen, wodurch sich die Arbeiten verspäten. Erstens: Die Unwägbarkeiten, vor allem im Untergrund. "Wir sind zigmal auf alte Schächte und Leitungen gestoßen, die auf keiner Karte eingezeichnet waren", erzählt Oliver Busch. Im Einzelfall nicht so dramatisch, sorgt deren Summe doch für eine laut Busch "immense Verzögerung." Zweitens brachten die Arbeiten in der Industriestraße alte Bordsteine aus dem Untergrund zum Vorschein. "Die wurden zu irgendeinem Zeitpunkt überbetoniert", so Busch. Auch deshalb wurde - anders als geplant - auf einer Strecke von rund 300 Metern hin zur Elsenz die Straße mit Bordsteinen versehen. "Ein Zeitfresser, der abgearbeitet werden musste", meint Bürgermeister Holger Karl. Er ist auch Vorsitzender des Abwasserzweckverbands - und hier folgt der dritte Punkt: Die parallel zur Straßensanierung laufende Erneuerung der Wasserleitung sorgte ebenso für Verzögerung.

Der Ausblick ins neue Jahr

Läuft nun alles nach Plan, startet Anfang Dezember der zweite Bauabschnitt: Dann wird die Reilsheimer Straße beginnend vom Rewe-Kreisel bis zum Ortsausgang Richtung Leimen-Gauangelloch in vier Schritten erneuert. "Wir haben diskutiert, ob wir ganz hinten und parallel zum ersten Bauabschnitt anfangen", erzählt Holger Karl. Es blieb jedoch bei den Gedankenspielen. "Der zweite Bauabschnitt wird erst begonnen, wenn der erste beendet ist", so der Rathauschef. "Insgesamt wollen wir immer noch im Juni 2019 fertig sein", sagt Oliver Busch, auch wenn dieser Termin nun mehr denn je auf der Kippe stehe. Er sieht im zweiten Bauabschnitt den Vorteil, dass dann in der Reilsheimer Straße häufiger mit Vollsperrungen und somit effizienter gearbeitet werden könne. Holger Karl hebt dennoch schon einmal warnend den Zeigefinger: "Auch im zweiten Bauabschnitt wissen wir alle nicht, welche Überraschungen auf uns unter der Erde warten."