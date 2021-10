Bammental. (RNZ) Die B45 bei Bammental muss wegen Sanierungsarbeiten in der Nacht auf Fraitag, 21. auf 22. Oktober, voll gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

An der Bundesstraße B45 bei Bammental wurde im Sommer ein Hohlraum unter der Fahrbahn festgestellt und provisorisch verschlossen. Nun wird diese Stelle ab Donnerstagabend, 21. Oktober, von der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim fachgerecht saniert. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße werden die Arbeiten über Nacht durchgeführt. Sie beginnen am 21. Oktober um 19 Uhr und werden bis spätestens am 22. Oktober um 6 Uhr abgeschlossen sein. Die B45 ist während dieser Zeit voll gesperrt.

Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Kreisstraße K4163 bei Wiesenbach umgeleitet. Der Bund trägt die Kosten der Sanierungsmaßnahme von rund 10.000 Euro.

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 08.42 Uhr

B45-Halbsperrung zwischen Walk- und Kriegsmühle

Bammental/Neckargemünd. (RNZ/rl) Halbseitig gesperrt wird die Bundesstraße B45 zwischen Bammental und Neckargemünd ab kommendem Montag, 11. Oktober. Zwischen Walk- und Kriegsmühle soll in der Woche ein Stück Geh- und Radweg saniert werden. Dieser war bei einem Böschungsrutsch an der Elsenz beschädigt worden, teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die etwa 10.000 Euro Sanierungskosten trägt der Bund.

Während der Sperrung wird der Verkehr per Baustellenampel geregelt. Da bei hohem Verkehrsaufkommen mit langen Staus zu rechnen ist, sollte der Bereich weiträumig umfahren werden, empfiehlt das Landratsamt.