Region Heidelberg. (bmi/luw/cm) Hitzige Diskussionen, schwierige Abwägungen, spannende Abstimmungen: In den Rathäusern und Gemeinderäten fallen oft Beschlüsse, die die Menschen im jeweiligen Ort unmittelbar betreffen. Welche besonders wichtigen Entscheidungen in den 17 Kommunen rund um Heidelberg in diesem Jahr anstehen, hat die RNZ bei den Verwaltungen nachgefragt:

In Bammental soll die Neuaufstellung der Feuerwehr samt Feuerwehrhaus auf die Bahn gebracht werden. Ebenso steht der Anschluss der Schulen ans Glasfasernetz an und für das Waldschwimmbad soll ein Sanierungs- und Zukunftskonzept ausgearbeitet werden. Im Gebiet "Vorschlehern" in Reilsheim soll über Weichenstellungen für eine mögliche Bebauung diskutiert werden.

In Bammental wird ein Sanierungskonzept fürs Waldschwimmbad avisiert. Foto: kaz

In Dossenheim stehen laut Gemeinde "insbesondere im Bereich der Bauverwaltung" wichtige Entscheidungen an. So geht es im Gewerbegebiet Süd um die Erschließung einer Erweiterungsfläche, zudem wird die zukünftige Flächennutzungsplanung Thema sein. Die Rathaussanierung werde "ein Aufgabenschwerpunkt im Jahr 2022" und der Klimaschutz soll vorangetrieben werden, heißt es weiter.

In Eppelheim soll der Gemeinderat in diesem Jahr über die Zukunft des Bauhof-Gebäudes sowie des stillgelegten Wasserwerks entscheiden. Die künftige Ausgestaltung des Gewerbegebietes soll Thema werden. Über allen Plänen steht die "weitere Konsolidierung des Haushalts, wobei wir hier schon auf einem guten Weg sind", wie es aus dem Rathaus heißt.

In Eppelheim geht es um die Zukunft des früheren Wasserwerks. Foto: sg

In Gaiberg soll über den Neubau des Kindergartens und des Feuerwehrhauses entschieden werden. Zudem stehen weitere Kanalsanierungsmaßnahmen in der Gemeinde wie etwa am Festplatz an.

In Heiligkreuzsteinach stehen über die Verabschiedung des Haushalts hinaus und die darin enthaltenen Projekte keine einschneidenden Entscheidungen auf der Agenda.

In Leimen sieht Stadtsprecher Michael Ullrich "in erster Linie sicher die Neugestaltung des Rathausplatzes" als anstehende wichtige Entscheidung.

In Lobbach stehen die Feuerwehren im Fokus: Zum einen sollen die Planungen für ein neues Feuerwehrhaus in Waldwimmersbach begonnen werden, zum anderen spielt auch in Lobenfeld bei der Modernisierung der Maienbachhalle die Planung für ein neues Feuerwehrhaus eine Rolle.

Vielerorts geht es um neue Feuerwehrhäuser. Foto: fre

In Mauer werden etwaige wichtige Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsklausur mit dem Gemeinderat im Februar besprochen und beschlossen, wie Bürgermeister John Ehret mitteilt.

In Meckesheim geht es im Jahr 2022 laut Bürgermeister Maik Brandt vornehmlich um die Abwicklung laufender oder bereits beschlossener Projekte. "Wichtige Entscheidungen stehen im nächsten Jahr allenfalls im Bereich der ein oder anderen Innenverdichtungsoption an", so der Rathauschef.

In Neckargemünd stellt sich vor allem die Frage, wie es mit dem umstrittenen Neubauvorhaben im Ortsteil Rainbach weitergeht. Das wird wohl gleich Anfang dieses Jahres eine der wichtigsten Entscheidungen sein. Außerdem will die Stadt einen Jugendgemeinderat aufbauen, ein Ratsinformationssystem einrichten und die Radinfrastruktur weiterplanen.

In Neckarsteinach stehen im kommenden Jahr keine einschneidenden Entscheidungen auf der Agenda, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist.

In Nußloch um den Einzelhandel-Standort „Nord“. Foto: fre

In Nußloch steht die Entscheidung bezüglich des Einzelhandel-Standorts "Nord" bevor. Zudem sollen die ersten Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept angegangen werden.

In Sandhausen soll in Bezug auf die Erweiterung des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (SVS) in diesem Jahr eine Entscheidung fallen. Das Projekt zum ursprünglich geplanten Bau von zwei weiteren Sportplätzen für den Club geht bereits auf einen Einleitungsbeschluss im Jahr 2018 zurück. Inzwischen erscheint es auch als möglich, dass der SVS an anderer Stelle ein neues Stadion erhält und am bisherigen Vereinsgelände ein Wohngebiet entsteht.

In Sandhausen wird über einen Stadionneubau entschieden. Foto: zg

In Schönau soll in diesem Jahr die Planung und Auswahl eines Entwurfs für den Neubau des Schönauer Feuerwehrhauses stattfinden.

In Spechbach wird sich im Frühjahr der Gemeinderat mit der Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen auseinandersetzen.

In Wiesenbach soll darüber entschieden werden, ob ein Neubaugebiet entstehen wird. Das Thema "Neubaugebiet Langenzell" steht heute Abend auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

In Wilhelmsfeld wählen die Bürger einen neuen Rathauschef, da ihr bisheriger Bürgermeister Christoph Oeldorf bekanntlich zum 1. Februar nach gewonnener Wahl in Schriesheim sein Amt antritt.