Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Streit um die Nutzung des früheren Hotel-Restaurants "Zum Schwanen" in Kleingemünd geht in eine neue Runde: Am Montag beschäftigt sich das Heidelberger Landgericht mit der Frage, ob der Rechtsanwalt Thomas Ax darin eine Kanzlei betreiben darf. Bekanntlich hatte der Investor, Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" und selbst ernannte Bürgermeisterkandidat erfolglos versucht, dem Gemeinderat seine Pläne für eine Nutzung als Hotel mit Ferienapartments und Ferienwohnungen schmackhaft zu machen. Die geplante Erweiterung des Gebäudes war dem Gremium auch nach mehreren Änderungen noch zu massiv. Außerdem stießen die Ferienapartments und Ferienwohnungen auf Widerstand. Auch Bürger hatten gegen das Projekt demonstriert.

Ein Sprecher des Landgerichts bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass die Stadt Neckargemünd eine Unterlassungsklage eingereicht hat. Diese richtet sich gegen die Nutzung der Räume als Kanzlei durch Ax und stützt sich auf einen Eintrag im Grundbuch. Nach diesem ist es zu unterlassen, "das Grundstück auf andere Weise zu nutzen als durch den Betrieb eines Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes". Bei der mündlichen Verhandlung am Montag handele es sich um einen "frühen ersten Termin", so der Gerichtssprecher. Es gehe darum, die Sach- und Rechtslage zu erörtern und "im Idealfall" nach einer Einigung zu suchen. Die Stadt werde durch Bürgermeister Frank Volk vertreten. Stadtsprecherin Petra Polte bestätigt, dass der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, die im Grundbuch eingetragene Verpflichtung des jeweiligen Eigentümers durch eine Klage durchzusetzen.

"Warum die Stadt die Nutzung des Gastraumes als Kanzlei verhindern will, erschließt sich mir nicht", sagt Thomas Ax gegenüber der RNZ. "Mich irritiert, was da passiert." Es handele sich lediglich um eine "Zwischennutzung", bis der Umbau zum Hotel beginne und die Kanzlei andere Räume gefunden habe. Bis vor drei Jahren war die Kanzlei von Ax noch im Rathaus beheimatet.

Auf die Klage der Stadt reagierte Ax mit "vorsorglichen Eigenbedarfs-Kündigungen" von zwei Mietern im früheren Büdel-Ebert-Heim in Kleingemünd, das ihm gehört. Denn falls die Klage der Stadt erfolgreich sei, müsse er mit seiner Kanzlei dorthin ausweichen. Dann sei die Stadt schuld daran, dass Familien auf der Straße stehen. "Ich setze alles daran, diese Kündigungen zu vermeiden", so Ax, der Anzeige wegen Nötigung gegen Bürgermeister Frank Volk sowie mehrere Stadträte erstattete.

Es solle eine reine Hotel-Nutzung durchgesetzt werden und dafür werde die "angebliche Fehlnutzung" als Druckmittel benutzt. Ohne die Apartments und Wohnungen sei das Vorhaben aber nicht wirtschaftlich. Ax kritisiert zudem, dass SPD-Stadtrat Dietmar Keller an der Ablehnung des Projekts und dem Beschluss zur Klage beteiligt war. Weil dieser selbst Ferienwohnungen vermiete, sieht Ax eine "Interessenkollision". Die Beschlüsse seien deshalb rechtswidrig zustande gekommen.

Inzwischen hat Ax die "weit gehende Bauvoranfrage" für den Schwanen zurückgezogen, wie er mitteilt. Diese war nicht nur vom Gemeinderat, sondern auch vom Landratsamt abgelehnt worden, wie dessen Sprecherin Silke Hartmann bestätigt. Denn das Bauvorhaben füge sich nicht in die Umgebung ein. Anfang Juni wurde nun auch der Widerspruch gegen diese Entscheidung vom Regierungspräsidium in Karlsruhe abgelehnt.

In einem Gespräch im Rathaus Mitte Juni habe er sich mit Bürgermeister Frank Volk darauf verständigt, so Ax, dass noch im Juli ein Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden stattfinden soll. Dabei soll zusammen mit den von Ax eingebundenen Planern "auf einen für beide Seiten darstellbaren Kompromiss" hingearbeitet werden. Dies sei eine Anregung von ihm gewesen, die Volk aufgenommen habe, so Ax. Manche Gemeinderäte hätten "mit unzutreffenden Einlassungen und unnötiger Stimmungsmache Porzellan zerschlagen, das es nun zu kitten gilt", so Ax: "Ich bin übel angegangen worden."

Zumindest ihm gehe es aber um die Sache. An einer jahrelangen juristischen Auseinandersetzung habe er kein Interesse, sondern allein an einer Entwicklung des Areals zum Wohle der Stadt und zur Belebung des dahinsiechenden Tourismus. "Ich bin bereit, die Hand zu reichen", so Ax. "Wir müssen vorankommen und Neckargemünd vorantreiben."

Hat sich die Klage also erledigt? Nein. "Wir verfolgen die Aufgabe der grundbuchwidrigen Nutzung weiter und erhalten die Klage auch weiter aufrecht", betont Stadtsprecherin Polte. "Gespräche über einen Vergleich gibt es nicht."