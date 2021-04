Eppelheim. (lesa) Nicht nur in der Universitätsstadt wurde das Ergebnis des Bürgerentscheids zur Verlagerung des Ankunftszentrums für Geflüchtete auf das Wieblinger Gewann Wolfsgärten mit Spannung erwartet. "Ich habe die Auszählung live über das Internet verfolgt", berichtet Bürgermeisterin Patricia Rebmann der RNZ und sagt angesichts der deutlichen Ablehnung des Heidelberger Standorts in direkter Nachbarschaft Eppelheims: "Ich bin beruhigt."

Zum Hintergrund: Das im Norden Wieblingens gelegene Gewann Wolfsgärten, um das sich monatelange Diskussionen und nun der Bürgerentscheid drehten, grenzt im Süden an Eppelheim. Nur Bahngleise trennen die Gemarkungen, während wiederum die Autobahn A 656 im Norden eine Barriere zum Rest Heidelbergs bildet. Von den Ideen einer Arbeitsgruppe zur Gestaltung des Ankunftszentrums war mehrfach Eppelheim betroffen – ohne jedoch selbst am Verhandlungstisch zu sitzen. Das wiederum sorgte für Zündstoff unter den Nachbarn.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht begeistert vom Standort Wolfsgärten war", so Rebmann nun nach der Abstimmung in Heidelberg, bei der die Verlagerung des Ankunftszentrums von Patrick-Henry-Village (PHV) in die Wolfsgärten mit 70,3 Prozent der Wählerstimmen abgelehnt wurde. Auch in der Eppelheimer Bevölkerung habe es wenig Akzeptanz gegenüber dem Standort nahe der Gleise gegeben.

Nun geht die Suche nach einem Platz für das Ankunftszentrum in die nächste Runde. Dabei hielte die Bürgermeisterin es für "sinnvoll", die Perspektive Eppelheims bei der Debatte mit einzubeziehen. Denn Flächen wie das PHV oder das Airfield, die bei der Standortsuche bereits diskutiert wurden, befinden sich auch in direkter Nachbarschaft zu Eppelheim.

Vorerst keine Neuauflage soll es aber für einen eigenen Standortvorschlag geben. "Zum Agieren sehe ich zu diesem Zeitpunkt keinen Grund", betont die Bürgermeisterin. 2019 hatte sie zum Missfallen des Gemeinderats das an den Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund grenzende Eppelheimer Gewann Kolbengarten als möglichen Standort vorgeschlagen. Die rund 30 Hektar große Fläche östlich der Autobahn A 5 war vom Land nicht in Betracht gezogen worden.

"Jetzt bin ich gespannt, was Heidelberg tut", sieht die Rathauschefin angesichts der neuen Standortsuche ihre Kommune in der Beobachterrolle. "Mehr bleibt uns als kleiner Schwester Heidelbergs auch nicht übrig."