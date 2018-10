Von Christoph Moll

Nußloch/Wiesloch. Karl Rühl schüttelte immer wieder den Kopf, verschränkte die Arme, ließ seinen Blick etwas hilfesuchend durch den Saal wandern. Der Nußlocher Bürgermeister musste gestern vor dem Wieslocher Amtsgericht erscheinen - allerdings nicht in seiner Funktion als Rathauschef, sondern als Angeklagter in einem Strafverfahren. Der Vorwurf: falsche Verdächtigung. Laut Anklage soll Rühl an seinem Wohnort Mühlhausen eine Straftat vorgetäuscht haben. Doch es blieben gestern auch nach fünfstündiger Verhandlung mit der Vernehmung von neun Zeugen noch Fragen offen. Der Prozess wird deshalb am 9. November um 14 Uhr fortgesetzt.

Um was geht es? Unstrittig ist, dass Karl Rühl am 8. Juni letzten Jahres in der Straße "Laube" in Mühlhausen zur Vorlage beim Baurechtsamt einen Neubau auf einem Grundstück fotografierte, das direkt an einen Acker seiner Eltern grenzt. Der Bauherr soll verbotenerweise die Erde bis zur Grundstücksgrenze abgegraben haben, um mehr Platz für sein Bauvorhaben zu schaffen. Der Acker sei dadurch instabil geworden. Als der Bauherr Rühl beim Fotografieren entdeckte, kam es zu einer Auseinandersetzung.

Doch wie lief diese ab? Hier gehen die Erinnerungen auseinander. Rühl jedenfalls erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Bauherrn. Die Staatsanwaltschaft folgte jedoch dem Bauherrn und Zeugen, die die Auseinandersetzung anders schilderten. Zur gestrigen Gerichtsverhandlung kam es, weil Karl Rühl den Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung über 5250 Euro nicht akzeptierte.

Die Unklarheiten begannen bereits bei der Frage, ob Karl Rühl beim Fotografieren das Grundstück des Bauherrn betreten hat. Rühl sagt nein, der Bauherr ja. Doch die zentrale Frage war, ob der Bauherr den Nußlocher Bürgermeister verletzt und beleidigt hat oder ob es nur ein lauter verbaler Streit war. Rühl trug nach eigenen Angaben einen etwa zehn Zentimeter langen "roten Striemen" am linken Oberarm davon. Dieser könnte beim Versuch entstanden sein, ihm die Kamera zu entreißen. Rühl: "Er hat mich am Oberarm gerissen."

Doch der Bauherr, ein 29-jähriger Architekt, beteuerte: "Ich habe ihn nicht angefasst, sondern nur höflich gebeten, das Fotografieren bleiben zu lassen." Der Mann räumte ein, dass es "immer wieder Probleme mit der Familie Rühl" gegeben habe. Diese habe einen viermonatigen Baustopp erwirkt, was ihn 20.000 Euro gekostet habe. Die Darstellung des Mannes bestätigte dessen 37-jähriger Bauhelfer: "Es gab keine Berührung." Auch eine Nachbarin hörte von ihrem Balkon aus keine Drohung und sah keinen Angriff. Aber konnte sie das wirklich hören und sehen? Ihre Vernehmung gestaltete sich wegen mangelnder Deutschkenntnisse schwierig. Beim nächsten Verhandlungstag soll die Frau mit einem Portugiesisch-Dolmetscher erneut befragt werden. Auch ein Ortstermin auf deren Balkon stand gestern zur Diskussion.

Rühls Darstellung hingegen bestätigten dessen Frau und Sekretärin, denen er noch am selben Tag von dem Vorfall berichtete und die den roten Arm sahen. Auch der Leiter des Kreisbaurechtsamtes, den Rühl gleich nach dem Vorfall anrief, konnte sich nicht vorstellen, dass alles erfunden war.

Die Anzeige schrieb übrigens Rühls Rathaussekretärin - erst drei Wochen nach dem Vorfall und in Anwesenheit eines Polizisten, was Richter Michael Rensch "ein bisschen komisch" fand. Der Beamte hatte Rühls Verletzung zudem nicht dokumentiert, weil es auf dem Revier nur wenige Kameras gebe.