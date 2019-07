Neckargemünd. (cm) Klaro ist wasserscheu. Das Maskottchen der täglichen RNZ-Kinderseite mag es gar nicht, wenn sein flauschig-blaues Fell nass wird, weiß Frank Büchmann vom RNZ-Marketing. Deshalb wäre Klaros Auftritt beim Altstadtfest in Neckargemünd am Samstag beinahe ins Wasser gefallen. Aber nur beinahe. Eine längere regenfreie Zeit reichte dann doch für einen Spaziergang durch die Hauptstraße aus. Zum Glück!

Denn kaum war der fröhlich winkende und tanzende Klaro unterwegs, stürmten auch schon die Kinder herbei. Das RNZ-Maskottchen ist der Liebling der Kleinen. Alle lieben Klaro! Und fast alle kannten das sympathische und große blaue Wesen. Und selbst wenn nicht, halfen die Eltern oder RNZ-Vertreter gerne. Schnell wurde die Traube um den knuffigen Klaro immer größer.

Einige Kinder "verfolgten" das Maskottchen bei seinem Spaziergang durch die Altstadt und entdeckten irgendwann, wie lustig es klingt, wenn man ans Klaro-Kostüm klopft. Und natürlich wurden ganz viele Fotos mit strahlenden Kinderaugen gemacht. So manches Kleinkind oder Baby war erst einmal skeptisch, strahlte dann aber, als es Klaros flauschige Hand spürte.

Altstadtfest in Neckargemünd - Die Fotogalerie



























































































Doch wer steckte in Klaro? Das wollten am Samstag zwar viele wissen, es blieb aber ein Geheimnis. Denn Klaro ist zwar superschlau, spricht aber nicht, wie Frank Büchmann vom RNZ-Marketing weiß. Aber jetzt können es ja alle wissen: Es war RNZ-Redakteur Christoph Moll, der ansonsten über das Geschehen in der Region rund um Heidelberg berichtet.

Nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihn war der erste Auftritt als Klaro ein Riesenspaß - wenn auch ein schweißtreibender. Das Fell ist ganz schön dick und das Laufen ganz schön anstrengend. Schon nach wenigen Minuten tropfte der Schweiß von der Stirn - am Ende der einstündigen Tour war das T-Shirt durchgeschwitzt. Das ahnten auch die Kinder, als sie fragten: "Ist das warm da drin?" Nicht auszudenken, wenn es am Samstag 30 Grad oder mehr gehabt hätte.

So hielt Klaro aber lange durch. Und erlebte Lustiges. Schnell war klar: Klaro darf alles - zum Beispiel auch den Bürgermeister knuddeln. Oder auch mal Besuchern von hinten auf die Schulter tippen. Das RNZ-Maskottchen mischte das Altstadtfest gehörig auf - im positiven Sinne, wie die Rückmeldungen zeigten. Die Kinder freuten sich zudem über leckere Klaro-Gummibärchen. Irgendwann meinte ein Junge dann : "Klaro muss jetzt mal Feierabend machen!" Ja, aber eigentlich nur sehr ungern ...