Das dringend sanierungsbedürftige Abwasserhebewerk wird von der Stadt an den Abwasserzweckverband Heidelberg verschenkt. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Wenn es nach Neckargemünd geht, dann bleibt Heidelbergs Erster Bürgermeister Joachim Odszuck bis zum 30. November 2022 Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Heidelberg (AZV). Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig den beiden Neckargemünder AZV-Vertretern, Bürgermeister Frank Volk und Stadtrat Jürgen Holschuh (Freie Wähler), mit auf den Weg, bei der nächsten Verbandsversammlung am Donnerstag, 11. Juli, ab 15 Uhr im Eppelheimer Rathaus für Odszuck zu votieren.

Dem AZV gehören neben Heidelberg und Neckargemünd, mit Ausnahme des Stadtteils Waldhilsbach, noch die Kommunen Eppelheim, Dossenheim und Neckarsteinach an. Ihr Abwasser wird in Heidelberg geklärt. "Traditionell übernimmt ein Vertreter der größten Stadt den Vorsitz", erklärte Bürgermeister Volk.

Auch für zwei weitere Tagesordnungspunkte signalisierte Neckargemünd Zustimmung. Doch diese sorgten für Verwunderung. So geht es in der Sitzung um die Feststellung der Jahresrechnung - und zwar für das Jahr 2014. "Das ist kein Tippfehler", so Volk. Aus der Sitzungsunterlage geht hervor, dass das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heidelberg "mit Nachdruck" darauf hinwies, "dass die Berichte künftig zeitnaher aufzustellen und zur Prüfung vorzulegen sind".

Außerdem geht es um die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes im Klärwerk Nord in Heidelberg. So sollen die Gipser- und Trockenbauarbeiten vergeben werden. Bei dem Vorhaben läuft es aber alles andere als rund. Die Gipser- und Trockenbauarbeiten waren im April 2018 schon einmal an eine Firma aus Mainz für rund 257.000 Euro vergeben worden.

Doch es kam zu Verzögerungen. So musste der mit den Abbrucharbeiten beauftragten Firma wegen vertragswidrigen Verhaltens gekündigt werden, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Stattdessen wurde eine Mannheimer Firma beauftragt, die auch die Rohbauarbeiten ausführen sollte. Sie hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Bei den Rohbauarbeiten war es zu Verzögerungen gekommen, sodass andere Firmen Nachtragsforderungen ankündigten. Die Mainzer Firma kündigte sogar den Auftrag, weshalb die Arbeiten nun erneut vergeben werden müssen.

Die marode Abwasseranlage in Neckargemünd thematisierte Thomas Schmitz (Grüne): In der Falltorstraße wird bekanntlich das Abwasser aus der Stadt nach Heidelberg gepumpt. Es ist geplant, dass der AZV die Anlage übernimmt und saniert. Die Kosten werden dann auf die Gebührenzahler umgelegt. Bereits im Jahr 2009 seien Kosten von rund einer Million Euro berechnet worden, sagte Bürgermeister Volk.

Auch wenn einige Pumpen seitdem erneuert wurden, sei mit einem höheren Betrag zu rechnen. Eine Herausforderung bei der Übernahme durch den AZV sei, dass die in dem Gebäude untergebrachten Duschen für den Campingplatz "sauber rausgerechnet" werden müssen.

Uwe Seiz von der Stadtverwaltung ergänzte, dass bei der Sanierung der in den 70er Jahren errichteten Anlage neue Standards gelten. "Man kann die Anlage während des Umbaus nicht einfach abschalten", so Seiz. "Es müssen Provisorien geschaffen werden." Wegen des Umbaus des AZV-Betriebsgebäudes sei der AZV derzeit belastet, sagte Rathauschef Volk. Wenn die Kosten feststehen, werde überprüft, wie es weiter geht.