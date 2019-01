Von Agnieszka Dorn

Meckesheim. "Ihr seid das beste Publikum in diesem Jahr!", lobten die Sänger der "Original - Abba Fever Tribute Show" am Samstag in der Auwiesenhalle ihr Publikum. Nun, das Jahr ist noch frisch - es bleibt abzuwarten, ob Meckesheim 2019 noch getoppt werden kann. Fest steht: Es dürfte schwer werden. Auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Meckesheim entführte die "Original - Abba Fever Tribute Show" aus Hamburg in die 70er-Jahre. Nach Queen, Phil Collins und den Bee Gees war es die vierte Tribute-Nacht der Feuerwehr und die Abba-Fans flippten vor der Bühne aus.

Rund 800 Besucher waren gekommen. Wer gerade unten nicht tanzte, rockte von der Tribüne aus mit, dort gab es Sitzplätze, die allesamt voll waren. Was waren das damals doch für Zeiten! Schlaghosen, silberfarbene Pailletten, Rüschen und natürlich jede Menge Abba-Musik.

Die Band in der Auwiesenhalle machte mächtig Stimmung, vor allem im zweiten Teil gab es für viele Besucher kein Halten mehr. Songs wie "Waterloo", "Dancing Queen" und "Super Trouper" hallten erfüllten die Halle. Würde die ehemalige schwedische Popgruppe Abba noch aktiv sein, wären die Sänger wahrscheinlich auf die Bühne gesprungen und hätten einfach mitgemacht. Doch bekanntlich hatte sich Abba im Jahr 1982 aufgelöst - mit rund 400 Millionen verkauften Tonträgern gehört die Band zu den erfolgreichsten der Musikgeschichte.

Die Stimmung in Meckesheim war ausgelassen, zwischen den Songs plauderte die Band locker mit den Fans. "Ihr seid ja alle schon wach", stellten die Sänger rückblickend auf Silvester fest. Meckesheim war mehr als wach. Die Band war sich nicht ganz sicher gewesen, ob die Region rund um Heidelberg nach dem Neujahrswechsel womöglich noch im "Tiefschlaf" sein könnte - Meckesheim widerlegte das eindrucksvoll: Alle Besucher war im Abba-Fieber.

Im Kleidungsstil der 70er-Jahre heizten die Sänger den Fans mächtig ein. "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme!" oder "Take a chance on me" machten Laune, genauso wie "Knowing me, knowing you". Bei "Money, Money, Money" flog sogar Geld von der Bühne - leider war es nicht echt. Einige hoben es trotzdem auf, das meiste Geld blieb aber auf dem Boden liegen. Wer weiß, vielleicht war ja doch ein echtes Scheinchen darunter. Begleitet wurde das Konzert von einer tollen Licht- und Nebelshow.

Auch einige Besucher hatten kleidungstechnisch eine Zeitreise zurück in die 70er-Jahre angetreten. So etwa eine Gruppe Frauen, die sich gewünscht hätten, dass zu einem solchen "Abba"-Konzert noch mehr Leute in die Klamotten des Jahrzehnts geschlüpft wären.

Nach der Pause holte die Band auch die Gewinner, die bei der RNZ-Freikartenverlosung mitgemacht hatten, auf die Bühne. Es war eine Premiere: Nach eigenen Angaben hatte die Band das noch nie zuvor gemacht. Die glücklichen Gewinner bekamen Leuchtstäbe in die Hand gedrückt und sangen ein Lied auf der Bühne mit. Es gab sogar ein gemeinsames Foto mit der Band. Unter den Gewinnern war Tina Zahn aus Lobenfeld, die zuvor zwar schon etwas gewonnen hatte, aber unheimlich glücklich war, zu den Glückspilzen zu gehören und dabei zu sein.