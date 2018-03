Von Roland Fink

Heiligkreuzsteinach. Wie kommt der bekennende Weißbiertrinker und Fußballreporter Waldemar Hartmann auf die Idee, der Odenwaldgemeinde Heiligkreuzsteinach 5000 Euro zu schenken? Genau das war in der jüngsten Sitzung Thema beim meist trockenen Tagesordnungspunkt "Annahme von Spenden", der seit einigen Jahren zum Pflichtprogramm einer öffentlichen Sitzung gehört. Wo sonst eher ein müdes Lächeln oder Durchwinken mangels Masse angesagt ist, hatten die Räte nun doch mit Konsequenz alle Arme oben, als Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl fragte, ob die Spende angenommen werden darf.

Die Geschichte beginnt im Frühjahr: Da war Sportreporter Waldemar Hartmann nämlich bei Günther Jauch in dessen Fernsehquizshow "Wer wird Millionär?" zu Gast. Als er in dieser Prominentensendung einen Joker zog, hatte er wohl noch seine Blamage bei der "Wer wird Millionär?"-Show Ende 2013 im Hinterkopf. "Welche Fußballnation konnte bei den bisherigen 19 Weltmeisterschaften nie den Titel im eigenen Land gewinnen?" Das war die Frage damals von Günther Jauch an "Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke und "Shopping Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer. Die beiden saßen auf den Ratestühlen, wussten nicht weiter und riefen Sportmoderator Waldemar Hartmann als Telefonjoker zu Hilfe. Der muss es ja wissen. Von wegen! Der frühere ARD-Sportexperte lag mit seiner Antwort daneben. Hartmann beantwortete die Frage in den 30 Sekunden Zeit, die ihm zur telefonischen Hilfestellung blieben, nicht nur falsch. Er legte sich auf Deutschland fest - und blieb eisern bei seiner Meinung: "Da gibt es ja nur eins, Deutschland hat natürlich im eigenen Land keine Weltmeisterschaft gewonnen." Damit meinte er die WM 2006, vergaß aber den Titelgewinn im eigenen Land im Jahr 1974. Die richtige Antwort wäre gewesen: Brasilien.

Und so kam es dazu, dass "Weißbier-Hartmann", so sein Spitzname wegen der Werbung für eine Brauerei, in diesem Jahr am 12. Mai in der Sendung selbst vor Günther Jauch Platz nahm. Bei der 64.000-Euro-Frage musste er umgehend passen: "Was ist mit einer rot-weißen Banderole gekennzeichnet, wenn es nicht die ganze Nacht in Betrieb ist?" Sein Joker-Wunsch: eine Person im Publikum zu befragen, die es weiß. Und da erhob sich Harald Skrabanik aus Heiligkreuzsteinach sofort von seinem Platz. "Ich saß genau in seiner Blickrichtung, er hat mich sofort genommen", erzählt Skrabanik.

Der Heiligkreuzsteinacher wusste genau, wonach Jauch fragte: nach dem sogenannten Laternenring, dem amtlichen Verkehrszeichen 394. Diese weiß-rot-weiße Banderole kennzeichnet gemäß der Straßenverkehrsordnung Laternen innerhalb geschlossener Ortschaften, die nicht die ganze Nacht leuchten. Und das ist auch in der Odenwaldgemeinde seit Jahren der Fall. Die Antwort des "Kreizstonischers" war für den Spendentopf der prominenten Kandidaten wertvoll: Waldemar Hartmann konnte am Ende mit 125.000 Euro seinen Platz verlassen.

Nach der Sendung kamen Waldemar Hartmann und Harald Skrabanik noch ins Gespräch, wobei sich "Waldi" besonders erkenntlich und spendabel zeigte. Und auch Moderator Günther Jauch habe noch etwas über den Ort namens "Heiligkreuzsteinach" gewitzelt, wollte genauer wissen, wo dieser zu finden ist.

An Einrichtungen für Kinder sollen 5000 Euro aus seinem Gewinn nach Heiligkreuzsteinach gehen, so der Wunsch von Hartmann. Jetzt kam das Geld in Heiligkreuzsteinach an und fand seinen Weg auf die Tagesordnung des Gemeinderates. "Wir werden die Spende schon zielgerecht einsetzen in der Grundschule, im Kindergarten oder im Ferienprogramm", erläuterte Sieglinde Pfahl. Ihr Dank und der des gesamten Gemeinderates galt Waldemar Hartmann für seine Geste.