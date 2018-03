Von Willi Berg

Heidelberg/Leimen. Im Prozess um den brutalen Überfall auf eine Rentnerin in ihrer Wohnung in Leimen hat die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe von 15 Jahren Haft gefordert. Der 50-Jährige aus Bosnien-Herzegowina habe sich unter anderem des versuchten Mordes schuldig gemacht. Das gebrechliche Opfer wurde bei dem Verbrechen Ende Oktober 2014 lebensgefährlich verletzt.

Verteidiger Rüdiger Betz plädierte vor dem Heidelberger Landgericht auf eine Strafe von höchstens acht Jahren - wegen schweren Raubes. Sein Mandant habe die 67-Jährige nicht töten wollen. Ganz anders sieht das Oberstaatsanwältin Christiane Vierneisel. Der Angeklagte habe die Bewohnerin "aus dem Weg räumen" wollen, als diese um Hilfe schrie. Er habe sie zu Boden geschlagen und ihr dann mehrfach kräftig ins Gesicht getreten. Um sie zu töten. Vierneisel sprach von einer "unvorstellbaren Gewaltorgie". Danach habe der "kaltblütige" Täter die Wohnung durchsucht und sei mit einem Geldbeutel geflohen.

Opferanwalt Silvio Käsler nannte das Verbrechen "widerwärtig" und "abscheulich". Der Angeklagte sei mit "menschenverachtender Brutalität" vorgegangen. Er habe der Seniorin das "Gesicht zertrümmert". Es grenze an ein Wunder, dass seine Mandantin überlebt habe. Eine Nachbarin hatte die blutüberströmte Rentnerin gefunden.

Sie erlitt unter anderem eine Fraktur der Augenhöhlen und des Nasenbeins sowie Kiefer- und Rippenbrüche. Die 67-Jährige wurde im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Es habe eine "konkrete Lebensgefahr" bestanden, sagte die Oberstaatsanwältin. Gravierend sind auch die psychischen Folgen. So leidet die Frau an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Sie reagiere ängstlich auf männliche Stimmen, heißt es in einem Gutachten.

Sein Mandant habe die Tat nicht geplant, ist Verteidiger Rüdiger Betz überzeugt. Vielmehr habe dieser sich "spontan" entschlossen, die Wohnung durch die offene Terrassentür zu betreten. Beim Diebstahl der Geldbörse sei der Mann in der Küche von der Bewohnerin "überrascht" worden und habe für "einen kurzen Augenblick die Fassung verloren". In seinem Schlusswort entschuldigte sich der 50-Jährige "aufrichtig" bei dem nicht anwesenden Opfer. Er sei damals in Panik geraten "als sie mich erwischt hat". Er könne selber nicht verstehen, was er getan habe. Der Angeklagte erklärte sich bereit, 75.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Wohl eher ein symbolischer Akt. Denn es ist sehr fraglich, ob der mittellose Mann die Summe wird jemals zahlen können.

Der vielfach wegen Eigentumsdelikten Vorbestrafte hatte im Oktober 2014 seine Mutter in Leimen besucht. Mehrfach suchte er dort auch das Grab des Vaters auf. Zuletzt am Nachmittag des 31. Oktober. Auf dem Rückweg überfiel er die 67-Jährige und verletzte sie schwer. Am nächsten Tag reiste er mit dem Bus nach Kroatien. Einige Wochen später beging er im Raum Rijeka mehrere Einbrüche in Wohnhäuser. Ein kroatisches Gericht schickte ihn deshalb für zwei Jahren ins Gefängnis. Dort spürten ihn 2015 deutsche Ermittler auf. Das Urteil soll am 21. Juli verkündet werden.