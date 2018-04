Von Karin Katzenberger-Ruf

Schönau. Urgroßvater mit Ende 70? Wie sich das anfühlt, erleben drei "Kerle im Herbst". So heißt das Stück von Katrin Wiegand, mit der das Theater in der Stadthalle in die neue Saison startete. Die Vorstellung mit Horst Janson, dessen Tochter Sarah Jane Janson, Hans-Jürgen Bäumler und Christian Wolff ist eine Produktion der "Komödie im Bayrischen Hof" aus München und war in Schönau restlos ausverkauft.

Es geht um die drei Schulfreunde Manfred, Rolf und Wolfgang, die ihren Lebensabend in einer Villa auf Mallorca genießen. Bis innerhalb weniger Stunden etliche Briefe von ihrer ehemaligen Klassenkameradin Karin eintreffen, die ihren Besuch in der Villa ankündigt. Nach und nach stellt sich heraus: Alle hatten kurz nach der Abiturfeier etwas mit ihr - sogar der schwule Wolfgang. Karin schreibt in einem der Briefe, dass sie eine Tochter namens Renate hat, die aber nicht von ihrem verstorbenen Ehemann Karl-Heinz sein konnte, weil der - wie sie erst posthum erfuhr - zeugungsunfähig war.

So, wie auf der Bühne die Briefe nacheinander geöffnet werden, erfährt das Publikum die ganze Geschichte. Etwa, dass Renate schon im Alter von 52 Jahren an einer akuten Erkrankung starb. Die drei älteren Herren, die eben noch "Wir sind Vater" gejubelt haben, tragen erst mal Trauer. Bis ein weiterer Brief offenbart, dass Karin bereits eine Enkelin hat, die auf der Suche nach ihrem leiblichen Großvater ist.

Das ist wiederum die schwangere Dani, die als Haushälterin in der Drei-Männer-WG arbeitet. Sie wird dem Trio später sagen müssen, dass ihre Großmutter Karin nicht mehr zu Besuch kommen wird, weil auch sie schon ein halbes Jahr tot ist - gestorben auf dem Weg zum Flugplatz. Die Briefe, die sie noch einwerfen wollte, landeten so bei Dani, ihrer nächsten Verwandten. Sie hat sie nun in den Briefkasten der WG geworfen, um mehr über ihre möglichen Großväter zu erfahren.

Die Handlung klingt ein bisschen kompliziert, ist letztendlich aber eher leichte Kost. Die drei Freunde, die der Jugend schon ein bisschen nachtrauern, unterhalten sich gern über die Geschwindigkeit von Spermien. Rolf, der Rennradfahrer, hält sich ohnehin für den Durchtrainiertesten von allen und ist es wohl auch, da sich die anderen beiden im Liegestuhl am wohlsten fühlen. Trotz unterschiedlicher Gefühlslagen zwischen Geburt und Tod überwiegt im Stück "Kerle im Herbst" doch eher die heitere Seite, weil die Herren immer noch vom Konkurrenzdenken untereinander geprägt sind.

Nach der Spielzeit 2014 wollte sich der Veranstalter Rainer Haas eigentlich vom Geschäft zurückziehen, weil die Besucherzahlen nicht mehr stimmten. Jetzt kann er nach "Wiederaufnahme" verkünden, sehr viel mehr Abonnenten gewonnen und für die restlichen Veranstaltungen in der Saison nur noch ein paar Restkarten übrig zu haben.

Fi Info: "Adieu und bis gleich" ist Titel der nächsten Vorstellung am Dienstag, 8. November, bei der unter anderem die Schauspielerin Anja Kruse in Schönau präsent ist. Herbert Herrmann, ebenfalls ein "Großer" im Boulevard-Theater, ist zusammen mit Nora Collande am 3. Februar in der Stadthalle zu sehen. Beatrice Richter, die an der Seite von Rudi Carrell und Diether Krebs Fernsehgeschichte schrieb, gastiert zusammen mit ihrer Tochter Julia Richter am 9. März in der Stadthalle, ehe zum Saisonabschluss am 15. März die Kabarettistin Simone Solga "Im Auftrag Ihrer Kanzlerin" voraussichtlich mit voller Wucht in Schönau einschlägt.