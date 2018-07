Von Sabine Hebbelmann

Leimen-St. Ilgen. Fremdartig anmutende Gebilde hat der Biologe und Pilzexperte Professor Wulfard Winterhoff auf einer Düne bei St. Ilgen im Robinien-Mischwald entdeckt. Auf einer sternförmigen Basis, die aussieht, als hätte sie jemand für einen Weihnachtsbasar ausgeschnitten, sitzt auf mehreren kleinen Stielen eine metallisch glänzende Kugel, die an der Oberseite viele porenförmige Öffnungen besitzt. Es handelt sich um den Fruchtkörper des Siebsterns, eines in Deutschland sehr seltenen Pilzes. Das Besondere daran: Der Siebstern wurde im 19. Jahrhundert bei Darmstadt gesehen, seither aber in Westdeutschland trotz seiner Auffälligkeit nicht wieder gefunden - bis Winterhoff ihn vor vier Jahren erstmals bei St. Ilgen entdeckte.

Ein zweiter Neufund wurde kürzlich bei Käfertal gemacht. "Vielleicht kann sich der als wärmeliebend geltende Pilz jetzt bei uns infolge der Klimaerwärmung vermehrt ansiedeln", vermutet der Biologe. Der Siebstern ähnelt den Erdsternen, deren Innenkugel aber ungestielt ist oder auf nur einem Stiel sitzt und nur eine einzige, oft kegelförmige, Öffnung besitzt. Die merkwürdige Form des Siebsterns und der Erdsterne entsteht dadurch, dass die Außenhülle der zunächst kugelförmigen und bei vielen Arten unterirdischen Fruchtkörper bei der Reife sternförmig aufreißt und sich zurückkrümmt, sodass die sporenhaltige Innenkugel freigelegt und emporgehoben wird.

Auf den Dünen der Schwetzinger Hardt sind die Erdsterne reich vertreten. Allein bei Sandhausen wurden bisher 14 der aus Deutschland bekannten zwanzig Arten gefunden. "Anders als alle charakteristischen Dünenpflanzen leben manche Erdsterne wie auch der Siebstern bevorzugt in Robiniengehölzen, die dadurch für den Naturschutz nicht so wertlos sind, wie viele sagen", erklärt Winterhoff.

Englisch heißt der Siebstern übrigens "Pepperpot", also Pfefferstreuer. Bei leichtem Druck auf die "Innenkugel" tritt nämlich aus den Poren dunkelbrauner Staub aus. Selbst der Aufprall von Regentropfen reicht aus, um Pilzsporen freizusetzen.