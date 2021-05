Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Es war ein sonniger Tag im September 2020, als Uwe Lahl nach Neckargemünd kam. Der Ministerialdirektor und Stellvertreter von Grünen-Landesverkehrsminister Winfried Herrmann hatte gute Nachrichten für alle Radler im Gepäck: Er verkündete, dass die Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg kommt. Und er gab erstmals die Gesamtkosten an: 400.000 Euro. Nun bei der Eröffnung die Überraschung: Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner nannte am Mittwoch Kosten von 920.000 Euro. Wie kann das sein?

"Die bei dem Termin im September 2020 von Herrn Lahl genannte Kostenschätzung lag tatsächlich bei 400.000 Euro, bezog sich jedoch leider missverständlicherweise auf Berechnungen zu einem Zeitpunkt, zu dem man noch von einem einjährigen Verkehrsversuch ausgegangen war", gibt Tobias Schick, Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, auf RNZ-Anfrage zu. Die zusätzlichen Kosten für eine Verlängerung des Versuchs auf zwei Jahre seien in den "genannten Kosten allerdings noch nicht abgebildet" gewesen.

Die Verlängerung führe zu "zusätzlichen Unterhaltungs-, Vorhalte- und Betriebskosten für temporäre Verkehrseinrichtungen" wie zum Beispiel der Betonschutzwand. Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung liege "in der Konkretisierung der Projektkosten im Zuge der Ausführungsplanung, des letztlich beauftragten Angebotes sowie der Abrechnung im Rahmen der tatsächlichen Bauausführung". Die Gesamtkosten seien Ende 2020 aktualisiert und dem Ministerium mitgeteilt worden. Auf die Frage, warum die Öffentlichkeit nicht informiert wurde, gab es keine Antwort.

Ein Insider berichtete der RNZ hinter vorgehaltener Hand, dass angesichts des Aufschreis über 400.000 Euro kein Interesse der Politik bestanden habe, die Zahl nach oben zu korrigieren. Der Ball sollte bewusst flach gehalten werden.

"Wir haben den Betrag 400.000 Euro zu keinem Zeitpunkt genannt", betont Christiane Calis, Sprecherin der Stadt Heidelberg, die das Vorhaben umsetzt und einen eigenen Anteil von rund 270.000 Euro trägt – wobei dank Förderungen am Ende nur etwa zehn Prozent wirklich von der Stadt gezahlt werden müssen. Die Gesamtkosten von 900.000 Euro seien in einer Beschlussvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss im Oktober 2020 auch so genannt worden. Zahlen aus anderen Quellen zu korrigieren, sei "nicht unsere Aufgabe", so Calis. Was genau die Radspur am Ende kostet, ist noch unklar. Es liegt nämlich noch keine Rechnung des Hauptauftragnehmers vor.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein, der die Idee des Verkehrsversuchs hatte und auf dessen Einladung Lahl nach Neckargemünd gekommen war, sagt, dass er die Kosten "in absoluter Höhe" damals nicht gewusst habe. "Ich sehe mich da als Politiker auch nicht in der Verantwortung und ich bin da auch nicht mit im Boot", betont der Neckargemünder. "Das ist Sache der Exekutive, also der Verwaltung, die das von der Politik zur Verfügung gestellte Geld verteilt." Angesichts der Millionen, die in den Straßenbau fließen, seien 920.000 Euro für den Radweg aber verhältnismäßig wenig: "Das wirft mich nicht um", so Katzenstein. "Die Höhe war eine Überraschung, aber sie ist nicht so tragisch und ich war nicht geschockt."

Inzwischen interessiert sich übrigens auch der "Bund der Steuerzahler" für die Radspur, wie Sprecher Michael Beyer berichtet. "Wir waren bisher nicht der Auffassung, dass es sich um einen großen Verschwendungsfall handelt", so Beyer. Wegen der "Kostendifferenz" werde man dies aber noch einmal hinterfragen ...