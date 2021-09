Von Lukas Werthenbach

Mauer. Bevor John Ehret 2012 zum Bürgermeister seines Heimatortes Mauer gewählt wurde, war er unter anderem für den Staatsschutz gegen den islamistischen Terrorismus im Einsatz. Das sei eine indirekte Folge der Anschläge vom 11. September 2001 gewesen, erzählt er im Gespräch mit der RNZ. An "9/11" erinnert er sich wie viele andere auch noch ganz genau: Damals war er noch beim Bundeskriminalamt (BKA) im Personenschutz tätig – und hatte an jenem Tag frei.

"Es war wie in einem schlechten Film", erinnert sich der heute 49-Jährige. "Ich war an einem freien Tag mit meiner Familie in Troisdorf bei Bonn in der Fußgängerzone und sah die Bilder des Anschlags auf einem Fernseher im Schaufenster eines Elektronik-Fachmarkts." Nachmittags habe er in Berlin bei seinem Vorgesetzten angerufen und gefragt, ob er etwas tun könne. "Da habe ich schon gemerkt, dass die ganze Abteilung in Aufruhr war", so Ehret: "Mit diesem Tag begann für die gesamte deutsche Polizei eine neue Zeit."

Auch für Ehret, der damals als "Kommandoführer" für den Personenschutz des BKA-Präsidenten Dr. Ulrich Kersten zuständig war, habe sich das gleich in den folgenden Tagen ausgewirkt. Schließlich war die Abteilung Personenschutz insbesondere auch für die Sicherheit der Bundesregierung und somit von Bundesministern sowie Bundeskanzler Gerhard Schröder verantwortlich. "Es ging zunächst um Gefährdungsanalysen für unsere Politiker, also um eine jeweilige Risikoeinschätzung", erklärt der heutige Mauermer Rathauschef.

Eine besondere Anspannung sei innerhalb des BKA als internationaler Polizeibehörde und der gesamten deutschen Polizei vor allem deswegen spürbar gewesen, weil schnell herauskam: Einige der Attentäter vom 11. September hatten zuvor in Hamburg gelebt. "Da war das, was in New York passierte, gar nicht mehr so interessant für uns", erinnert sich Ehret. "Sehr viele BKA- und Polizeibeamte waren lange Zeit in Hamburg, um das Leben der Attentäter aufzuklären."

Im BKA wurde dazu eine Sonderkommission namens "Besondere Aufbauorganisation (BAO) USA" gegründet. "Es gab zunächst auch die Angst, dass die Attentäter noch mehr fanatische Freunde, Unterstützer und Mitwisser hatten, die vielleicht auch schon für weitere Anschläge ausgebildet waren." So habe einerseits im Rückblick ein gewisser Druck auf das BKA bestanden: "Man hat sich gefragt, wie solche Terroristen einfach so unbehelligt bei uns in Deutschland leben konnten." Andererseits habe man natürlich den Anspruch gehabt, mögliche weitere Anschläge zu verhindern.

Dies alles sei aus Polizeisicht "ein heißes Eisen" gewesen, meint Ehret. Er sei gerade durch seine Zuständigkeit für den BKA-Präsidenten sehr nah an den Entwicklungen dran gewesen; auch 20 Jahre danach will Ehret aber nicht alles von dem damals Erlebten öffentlich erzählen.

Jedenfalls hätten die Anschläge gerade auch das BKA personell massiv umgewälzt: "Vor dem 11. September gab es zwei Sachbearbeiter für islamistischen Terrorismus – kurz danach gab es dafür eine ganze Abteilung mit circa 200 Leuten." So wandte sich auch Ehret ein halbes Jahr nach den Anschlägen einem neuen Gebiet zu: Er wechselte im April 2002 in den Staatsschutz – als Ermittler für islamistischen Terrorismus. In dieser Funktion unternahm er später unter anderem im Sommer 2004 eine zweiwöchige Dienstreise nach Afghanistan und unterstützte 2006 beziehungsweise 2007 für knapp sieben Monate die dortige Polizeiausbildung.