Eppelheim. Vor 1250 Jahren war zum ersten Mal von "Ebbelenheim" die Rede. Zumindest wurde der Name da zum ersten Mal schriftlich festgehalten. Zum 1250. Jubiläum "galoppiert" die RNZ durch die Jahrhunderte und fasst Interessantes und Kurioses aus der Eppelheimer Geschichte zusammen, wie es in Hans Stephans Heimatbuch "Unter Eppelheimer Dächern" nachzulesen ist oder wie es der Historiker Joachim Dahlhaus verraten hat.

Das Rätsel um Epilo

Die wahren Anfänge von Eppelheim liegen im Nebel der Geschichte. Manche sagen, ein fränkischer Adliger namens Epilo habe die Siedlung geschaffen. Daher komme auch der Name Eppelheim – von "Heim des Epilo". Aber seine Existenz ist nicht gesichert. Und es gibt Funde, die viel älter sind: An der heutigen Grenzhöfer Straße, an der Abzweigung zur Bürgermeister-Jäger-Straße, wurden Tongefäße und Scherben aus der Steinzeit gefunden. Auch aus der Bronzezeit gibt es Funde: Zu diesen gehören neben Skeletten auch Grabbeigaben. Im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg wird etwa eine Schmucknadel aus der Zeit zwischen 1500 und 1300 vor Christus aufbewahrt.

Der Friedhof unter der Schule

Wo heute – wenn nicht gerade das Coronavirus das Leben ausbremst – fröhlich Kinder toben, war früher das Reich der Toten. Denn wo Theodor-Heuss-Grundschule und Rudolf-Wild-Halle stehen, befand sich einst ein Friedhof. Dort wurden Reihengräber gefunden, wie sie zu fränkischer Zeit, also um 500 nach Christus, typisch waren.

Die Urkunde 687 im Lorscher Codex wurde am 20. Oktober 770 verfasst und bringt die erste schriftliche Erwähnung Eppelheims. Das in Latein gehaltene Dokument hat Karl Josef Minst folgendermaßen übersetzt: "Ich, der Geistliche Walram, mache im Namen Gottes und zu meinem Seelenheil eine Vergabung an das Kloster Lorsch, in dem der Leib des Hl. Nazarius ruht, beziehungsweise an jene fromme Mönchsgemeinschaft, welche ebendort unter der Leitung ihres Abtes, des ehrwürdigen Herrn Gundeland, Gott dient. Es ist mein Wille, dass meine Zuwendung auf ewig bestehen werde. Ich schenke meine Besitztümer in pago lubudunensi (im Ladengau), und zwar in den Ortschaften Suaboheim, Eddingun, Sikkenheim, Waltdorf, Ebbelenheim, Maurelheim, Ansilenheim, Gerinesheim. Alles, was ich in sämtlichen genannten Orten zur Zeit besitze, gebe ich hin, nämlich Hofreiten, Äcker, Felder, Wiesen, Weiden, Wege, Wälder, Weinberge, Wohnhäuser und Wirtschaftsbauten mit allem Zubehör, mit stehenden und fließenden Gewässern, alles, was sowohl aus väterlichem als auch mütterlichem Erbe stammt, was durch Kauf oder anderweitigen Erwerb bekanntermaßen auf gesetzliche Weise an mich gekommen ist. Ausgenommen sind die Güter, welche ich anderen Stätten der Heiligen, um ewigen Lohns willen, geschenkt habe. Alles übrige, wie ich es bereits genannt habe, gebe ich in unveränderter Gesamtheit hin. Eingeschlossen sind zwanzig Hörige namens Fausthulf und Gomohilda und ihre vier Kinder, Gisaltruda und Gundold mit ihrer Nachkommenschaft, Blithild, Walther, Werther, Wolfram, Ruother, Elithilt, Richgart und Duda. Eingeschlossen ist auch ihr gesamtes Vermögen. Dieses alles schenke, übergebe und übertrage ich mit heutigem Tage aus meinem Besitz in das Eigentums- und Herrenrecht des Hl. Nazarius. Gestützt durch Vertrag möge er alles in Gottes Namen auf ewig besitzen. Geschehen im Kloster Lorsch, am 20. Oktober im 3. Regierungsjahr unseres Herrn, des ruhmreichen Königs Karl. Namenszeichen des Stifters, des Geistlichen Walram und seines Sohnes Babo. Handzeichen der Zeugen Hugbert und Eigilbert. Samuel war der Schreiber."

14 und ein Mal

Rund 30 Kilometer nördlich von Eppelheim wurde im Jahr 764 das Kloster Lorsch gegründet. Und diesem gelang ein Jahr später der große Coup: Papst Paul I. übergab die Gebeine des heiligen Nazarius – und löste eine Schenkungswelle aus. Jeder, der konnte, wollte sich gut mit dem Kloster und dem Heiligen stellen. Diese Schenkungen wurden festgehalten und die Abschriften der Urkunden aus dem zwölften Jahrhundert bilden heute den Lorscher Codex. Diesem hat Eppelheim sein Jubiläum zu verdanken, weil sich in einer Urkunde von 770 die erste schriftliche Erwähnung von "Ebbelenheim" findet (siehe Kasten unten). Dieser Schenkung sollten noch 13 weitere folgen – nämlich in den Jahren 771, 775, 781, 790, 795, 796, 802, 804-814, 807, 807, 815, 817 und 948. Somit hat es "Ebbelenheim" oder wahlweise auch "Eppilenheim" 14 Mal in den Lorscher Codex geschafft. Und übrigens nicht nur dort hinein: Im Jahr 1262 ist noch eine Schenkung an das Kloster im rund 15 Kilometer entfernten Schönau belegt.

Die Zobeleys und Rühles kommen

Im 13. Jahrhundert beginnt die Pfalzgrafschaft und ein Jahrhundert später wird Heidelberg zur Hauptstadt der Kurpfalz. Damit lebten die Eppelheimer zu Zeiten von Ruprecht I. um 1400 nur eine gute Fußstunde vom Schloss des deutschen Königs entfernt. Nur sollte das kurpfälzische Glück nicht ewig währen: Kurfürst Friedrich V. meinte rund 200 Jahre später, die böhmische Königskrone annehmen zu müssen – und der Dreißigjährige Krieg begann. Die kaiserlichen Truppen greifen Heidelberg an und auch Eppelheim wird überrannt. Wie sehr das Bauerndorf dabei zerstört wird, ist nicht bekannt. Was man allerdings weiß: Nach dem Krieg erlässt Kurfürst Karl Ludwig Steuer- und Einreiseprivilegien, um die zerstörte Kurpfalz wieder aufzubauen. Das lockt etwa Zobelei Henrich aus Zürich nach Eppelheim; er begründet die große Familie der Zobeleys. Über Umwege kommen die Schweizer Ernis, Schweglers und Riehles (Rühle) ebenso wie die Fießers – allesamt Namen, die es heute noch in Eppelheim zuhauf gibt.

Im Kurpfälzischen Museum Heidelberg zu bewundern: Elisabeth Charlotte von Orléans, wie sie 1713 der Maler Hyacinthe Rigaud auf Leinwand festhielt. Foto: KMH (K. Gattner)

Liselotte und der Himbeersaft

Sie war Prinzessin von der Pfalz, Herzogin von Orléans und Schwägerin des französischen Sonnenkönigs: Elisabeth Charlotte – besser bekannt als Liselotte von der Pfalz. Vom königlichen Hof in Frankreich schrieb sie tausende Briefe, für ihre schonungslose Offenheit und ihren Witz ist sie noch heute berühmt. Doch auch die Heimat – Liselotte verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Heidelberg – ist immer wieder Thema. Und damit auch Eppelheim. Dort muss sie so leckeren Himbeersaft getrunken haben, dass sie später in ihren Briefen noch davon schwärmte, wie Hans Stephan in seinem Buch berichtet.

Die völlige Zerstörung

Die Ehe zwischen Liselotte von der Pfalz und seinem jüngeren Bruder nahm der französische Sonnenkönig Louis XIV. zum Anlass für den Pfälzischen Erbfolgekrieg. Nach dem Tod von Liselottes Bruder, dem Kurfürsten, erhob er Anspruch auf die Kurpfalz. Die Folge: Liselottes geliebte Heimat wurde im Krieg völlig zerstört. Am 28. Januar 1689 brannten französische Truppen Eppelheim wie auch Kirchheim, Rohrbach und Bruchhausen vollständig ab. Von der Eppelheimer Kirche – von der es erste Hinweise aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts gibt – blieb nur noch ein Stumpf des Turms übrig. Deswegen ist das gotische Portal das einzige Zeugnis aus den Zeiten vor dem Pfälzer Erbfolgekrieg.

Unter Federführung der Historiker Frank Engehausen (l.) und Joachim Dahlhaus entsteht ein neues Eppelheim-Buch. Foto: Hammer

Die erste offizielle Beschreibung

Ein Lagerbuch von 1777, das aus Steuergründen erstellt wurde, liefert die erste Beschreibung von Eppelheim. Demnach standen damals an der Hauptstraße rund 50 Wohnhäuser. Hans Stephan hat in Finanzunterlagen von 1784 sogar noch mehr herausgefunden: Demnach gab es 377 Einwohner, 65 Pferde, 64 Privathäuser, 28 Scheunen und ein Gemeindehäuslein. Es gab keine katholische Kirche, aber eine reformierte Kirche, eine katholische Schule, kein Rathaus, aber ein Gerichtshaus.

Eppelheim wird Maurerdorf

Im 19. Jahrhundert wird Eppelheim als Maurerdorf bekannt. Denn Heidelberg und Mannheim wachsen und die dafür nötigen Handwerker kommen aus Eppelheim. Historiker Frank Engehausen erklärt: "Musste der dritte Sohn einer Familie im 18. Jahrhundert noch wegziehen, fand er im 19. Jahrhundert Arbeit in Eppelheim und Umgebung." Um 1900 gibt es schon mehrere große Bauunternehmen am Ort mit über 100 Mitarbeitern. Eines davon hat auch das Eppelheimer Wahrzeichen erschaffen: Die Firma Stephan und Schneider baut 1907 den Wasserturm, der mit seinen 47,5 Metern lange das höchste Gebäude im Ort war.

Drei Fragen an den Historiker Prof. Frank Engehausen (aham) Ein Fund auf dem Dachboden des Rathauses ließ Frank Engehausen jubeln. Dort fanden sich unzählige verloren geglaubte Akten – ein wahrer Schatz für den Historiker. Der 57-Jährige, der seit über zehn Jahren in Eppelheim wohnt und dort mit seiner Frau und seinen drei Kindern eine neue Heimat gefunden hat, arbeitet nämlich aktuell an einem neuen Buch zur Geschichte Eppelheims. Dieses soll im Spätjahr erscheinen. Dafür hat sich der akademische Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Heidelberg mit dem Eppelheimer Historiker Joachim Dahlhaus und anderen Autoren zusammengetan. Herr Engehausen, warum beschäftigen Sie sich mit der Eppelheimer Geschichte? Historische Erkenntnisse haben immer auch eine Bedeutung für die Gegenwart. Und lokalgeschichtliche Perspektiven haben ein besonderes Erkenntnispotenzial: Die mikroskopische Betrachtung trägt dazu bei, dass man das Allgemeine besser versteht. Zu welchen neuen Erkenntnissen sind Sie denn bisher gekommen? Zu sehr vielen. Zum Beispiel, was die Folgen der Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg angeht. Die Not kann man in allen Quellen sehr gut greifen. Eine große Überraschung für mich persönlich war die Dimension der Zuwanderung in der Nachkriegsgeschichte – und die Probleme, die sich daraus ergaben. Das war damals sicherlich kein vorbildlicher Integrationsprozess. Was ist denn Ihrer Ansicht nach das Außergewöhnliche an der Eppelheimer Geschichte? Diese Frage kann ich nicht so einfach beantworten. Für mich ist der wesentliche Punkt der, dass die Geschichte von Eppelheim so verlaufen ist wie an anderen Orten auch. Die Lokalgeschichte lässt keinen Spielraum für markante Sonderentwicklungen. So hat es zum Beispiel die Normalität des Dritten Reiches auch in Eppelheim gegeben. Die ganze Palette spiegelt sich quasi im Kleinformat wider.

Die Frage der Eingemeindung

In den 1920ern steht erstmals die Eingemeindung nach Heidelberg zur Debatte. Das Kuriose: Die Initiative geht von Eppelheim aus. "Aber Heidelberg hat abgelehnt", so Dahlhaus. Die Nachbarstadt hat mit Handschuhsheim, Neuenheim, Wieblingen, Rohrbach und Kirchheim bereits einige neue Stadtteile erhalten und ist mit deren Eingemeindung ausreichend beschäftigt. Ganz anders ist es rund 50 Jahre später: Da kommt im Zuge der Gebietsreform die Frage nach der Eingemeindung erneut auf. Nur dieses Mal stemmen sich die Eppelheimer mit allem Mitteln dagegen. Innerhalb weniger Jahre entstehen die Friedrich-Ebert-Schule, das Hallenbad, die Rhein-Neckar-Halle, die Planungen für das Gymnasium beginnen. Das zeigt Wirkung – und Eppelheim bleibt eigenständig. Den Preis dafür zahlt die Stadt bis heute: Nicht zuletzt wegen der üppigen Infrastruktur steckt Eppelheim tief im Schuldensumpf.

Zur Stadt gemausert

Der 1. November 1998 ist ein Meilenstein: An diesem Sonntag wird Eppelheim zur Stadt. Das Land Baden-Württemberg hat dafür einem Antrag des Gemeinderats stattgegeben. Eine zuvor angereiste Kommission aus dem Innenministerium hatte bei einer Inspektion "städtisch geprägte Strukturen" feststellen können, wie es in der RNZ vom 13. Mai 1998 heißt. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen hatte ihr Übriges getan, 1905 waren noch 2644 Menschen in Eppelheim gemeldet; 1997 waren es 13.904. Und damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Für Ende 2019 vermeldet das Statistische Landesamt 15.190 Einwohner.